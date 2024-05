Minacciano e rapinano 13enne, cinque minorenni sanzionati dal questore

Sono stati notificati ieri, 8 maggio, i provvedimenti presi dal questore di Verona Roberto Massucci nei confronti dei cinque minorenni responsabili della rapina del 24 aprile scorso in zona di Porta Vescovo ai danni di un 13enne. Per tre minori è scattato il divieto di accesso in alcuni esercizi pubblici di Verona, mentre per gli altri due c'è stato l'avviso orale del questore.

L'aggressione è partita dal sottopassaggio di Via Barana dove la vittima è stata avvicinata e isolata dai suoi amici. Il 13enne è stato poi costretto a seguire il gruppo in un vicolo, dove è stato minacciato, rapinato delle scarpe e lasciato a piedi scalzi sotto la pioggia.

La condotta del gruppo è stata ritenuta particolarmente allarmante non solo perché frutto di un modo d'agire studiato, ma anche per le tecniche intimidatorie utilizzate e per la giovanissima età dei responsabili. Queste considerazioni hanno indotto il questore ad avviare nei loro confronti un percorso che parte da provvedimenti sanzionatori e che mira a dei cambiamenti su cui vigilerà la divisione anticrimine della questura.

Le disposizioni adottate e le motivazioni sono state comunicate personalmente dal questore Massucci, dal dirigente e dagli agenti dell'anticrimine che ieri hanno convocato i cinque minorenni insieme ai loro genitori.

A tre è stato vietato l'accesso per i prossimi diciotto mesi a trenta esercizi pubblici di Via XX Settembre, Piazza XVI Ottobre, Via San Nazaro, Via Cantarane, Via Gaetano Trezza, Via Barana, Via Torbido e Corso Venezia. Il provvedimento, inoltre, impone ai tre minorenni di non stazionare nelle immediate vicinanze di questi locali riconoscendo loro solamente la facoltà di transitare senza sosta in quelle zone mantenendo sempre un'adeguata distanza dagli esercizi pubblici.

Nei confronti degli altri due ragazzi, invece, la misura di prevenzione è ancora più grave ed è l'avviso orale, che avrà efficacia fino al compimento della maggiore età.