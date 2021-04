Minacciano e rapinano un coetaneo in bici: arrestati tre 19enni

Il tutto si è verificato nel pomeriggio di giovedì in via Garofoli a San Giovanni Lupatoto. La vittima è stata soccorsa immediatamente da alcuni amici e ha avvisato i carabinieri, senza mai perdere di vista il gruppetto di malintenzionati

Dopo il caso del giovane rider sfregiato da un sedicenne in città, un altro episodio di deliquenza giovanile è stato registrato nel Veronese, questa volta a San Giovanni Lupatoto.

I carabinieri infatti riferiscono che giovedì un ragazzo veronese di 19 anni stava percorrendo in bici via Garofoli, in direzione del centro del paese, quando è stato avvicinato da tre giovani che lo avrebbero minacciato verbalmente e ordinato di dargli tutto quello che aveva. Impaurito, il 19enne ha consegnato loro cellullare ed un paio di cuffie AirPods ai rapinatori, che poi lo hanno spintonato per guadagnarsi la fuga.

Per sua fortuna, la vittima aveva alcuni amici che la seguivano poco lontano. Soccorso da questi, il ragazzo ha potuto avvisare immediamente i carabinieri, dopodiché si è fatto coraggio ed ha seguito il trio tenendosi a debita distanza, ma restando in costante contatto con una pattuglia dei carabinieri di San Giovanni Lupatoto, che hanno individuato e fermato i tre stranieri con addosso ancora parte della refurtiva.

I tre diciannovenni, tutti con piccoli precedenti e senza una fissa dimora, sono stati tratti in arresto per rapina aggravata in concorso e terminati gli accertamenti di rito sono stati tutti portati nel carcere di Montorio, dove sono stati trattenuti in seguito alla convalida da parte del GIP del Tribunale di Verona di sabato mattina.