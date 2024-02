Armati e con il casco addosso, banditi rapinano una gioielleria a La Grande Mela

Rapidi e decisi, hanno messo le mani sul bottino e si sono dileguati, mentre attorno la gente impaurita avrebbe cercato di allontanarsi e di mettersi al sicuro. Una rapina è stata messa a segno nel pomeriggio di martedì al centro commerciale la Grande Mela a Lugagnano di Sona, ai danni del punto vendita "Gioielli di Valenza" situato al piano terra.

Intorno alle ore 16, due banditi con il casco addosso e vestiti con abiti scuri, si sarebbero presentati armati al negozio e avrebbero mandato in frantumi una vetrina, dalla quale avrebbero prelevato alcuni gioielli, dopodiché sarebbe riusciti a mettere le mani anche su alcuni contanti. In circa un minuti, i due banditi avrebbero messo a segno il colpo e si sarebbero allontanati in fretta e furia. Il rumore dei vetri infranti e la presenza dei due malviventi dal volto coperto ha messo paura a molti dei presenti, che hanno cercato di allontanarsi dalla zona.

L'entità del bottino della rapina non è ancora stata quantifica e sulla rapina indagano i carabinieri del Nucleo radiomobile di Villafranca di Verona.