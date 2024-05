Rapina, furto con strappo e violazione del divieto di avvicinamento: 4 persone in manette in città in poche ore

Rapina, furto con strappo, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e violazione del divieto di avvicinamento. Sono questi i reati contestati alle 4 persone arrestate nel corso del fine settimana in città dalle volanti della polizia di Stato di Verona, impegnate nei controlli volti a prevenire e contrastare la microcriminalità.

Furto con strappo

Il primo arresto è scattato all'alba di sabato, intorno alle 5.30 in via Leoni. A finire in manette è stato un 23enne di origine marocchina, che poco prima si sarebbe avvicinato ad una coetanea e le avrebbe strappato via la borsa, per poi allontanarsi in direzione di via Nizza. A dare l’allarme alla sala operativa della questura sono state due amiche della vittima, le quali si trovavano insieme a lei e avrebbero assistito a quanto accaduto. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto la ragazza, in evidente stato di agitazione, grazie all’aiuto delle compagne è riuscita a fornire una descrizione dettagliata del ladro e della via di fuga da lui presa.

Mentre una pattuglia si è trattenuta con loro per tranquillizzarle e ricostruire l’accaduto, una volante ha intercettato il sospettato a circa 300 metri distanza: quando gli agenti lo hanno fermato, avrebbe avuto ancora con sé la refurtiva. Inoltre le forze dell'ordine lo avrebbero riconosciuto come lo stesso individuo che, qualche ora prima, era stato loro segnalato per aver danneggiato con una bottiglia di vetro alcune auto in sosta in corso Porta Nuova. Quando i poliziotti lo avevano condotto in questura per ulteriori accertamenti, il giovane, trovato in possesso di un martello, avrebbe aggredito con veemenza gli operatori, minacciandoli, per poi tentare di danneggiare il mezzo di servizio con calci e pugni: motivi per i quali era stato denunciato per i reati di danneggiamento aggravato, porto d’armi e oggetti atti ad offendere, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

E anche dopo essere stato intercettato per la seconda volta dopo il borseggio ai danni della giovane, vistosi senza via di fuga, avrebbe reagito subito nei confronti delle forze dell'ordine, replicando lo schema comportamentale adottato poche ore prima: condotto nuovamente negli uffici di lungadige Galtarossa, pluripregiudicato per reati specifici ed irregolare sul territorio nazionale, il 23enne è stato arrestato per furto con strappo aggravato ed immediatamente condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.

Rapina

Il secondo individuo a finire in manette è stato un 28enne di origine tunisina nella serata di sabato. Intorno alle ore 20, l'uomo si sarebbe avvicinato ad una persona seduta su una panchina in piazzetta San Giorgio, minacciandola ed urlando di consegnargli tutto il danaro che portava con sé. Quando però la vittima gli ha mostrato poco più di un euro, l'avrebbe ferita all'orecchio e sarebbe scappato via. Una fuga che si sarebbe rivelata piuttosto breve: il 28enne, infatti, è stato intercettato poco lontano dagli agenti delle volanti che lo hanno arrestato per rapina pluriaggravata. Già noto per precedenti specifici ed irregolare sul territorio nazionale, il 28enne è ora in carcere.

Violazione del divieto di avvicinamento

Qualche ora dopo, intorno a mezzanotte, una terza persona è finita in manette. Alla sala operativa della questura è arrivata la segnalazione di una violenta lite in atto tra due uomini in via Belviglieri. Arrivate sul posto, le volanti avrebbero individuato un 36enne veronese, in evidente stato di alterazione alcoolica, ancora intento ad aggredire verbalmente e fisicamente un altro uomo, alla presenza di una donna che aveva assistito all’accaduto. Dopo essere stato accompagnato in questura con difficoltà, a causa dell'aggressività che avrebbe riversato anche sui poliziotti, quest'ultimi hanno poi appurato che la stessa persona fosse destinataria di un divieto di avvicinamento proprio nei confronti della donna presente sul posto in cui erano intervenuti e quind è scattato l'arresto.

Rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale

Infine, l'ultimo arresto è scattato nella serata di domenica. Erano circa le ore 20 quando alla sala operativa di lungadige Galtarossa è stata segnalata un’aggressione in atto in via dei Mutilati da parte di un giovane ai danni della guardia giurata del supermercato PAM: il primo avrebbe tentato di scappare con un tramezzino senza averlo pagato.

Quando le volanti sono arrivate sul posto, il 25enne di origine marocchina, in preda all'ira, sarebbe stato ancora intento ad inveire contro l’addetto alla sicurezza che, dal canto suo, cercava invano di calmarlo. Dopo l'invito degli agenti a mantenere un atteggiamento collaborativo, il 25enne avrebbe mantenuto il suo atteggiamento aggressivo anche nei loro confronti, alternando momenti in cui si dimenava ad altri in cui fingeva di perdere i sensi.

Fatto accomodare con fatica sulla volante, il giovane avrebbe riversato la sua rabbia sull’auto, colpendo ripetutamente con calci e pugni i finestrini e, una volta giunto in questura, la porta e la vetrata della sala d’attesa. Dopo ripetuti sforzi, solo intorno alle 22 i poliziotti sarebbero sarebbero riusciti a riportarlo alla calma e ad identificarlo compiutamente.

Terminati gli accertamenti, il giovane, pluripregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale, è finito in manette con l’accusa di tentata rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Lunedì mattina, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la sospensione della pena.

Nei suoi confronti, il Questore ha ordinato l’espulsione dall’Italia.