Minaccia la farmacista a volto coperto e scappa con l'incasso: rapina a Veronetta

Sta indagando la Squadra Mobile della Questura di Verona sulla rapina in farmacia commessa nel pomeriggio di lunedì nel quartiere di Veronetta.

Con il volto coperto dalla mascherina, gli occhiali da sole addosso e un cappello, un uomo è entrato nel punto di via San Nazaro del dottor Francesco Vella, la Farmacia alla Concezione, e si sarebbe avvicinato al banco. Il malvivente a quel punto avrebbe minacciato la farmacista con un oggetto tagliente, un coltello o forse un taglierino, intimandole di consegnarli i soldi. La donna a quel punto ha consegnato al rapinatore il contenuto della cassa, che si aggirava tra i 400 e i 500 euro, che si poi allontanato, forse a bordo di un'auto che lo aspettava.

Lanciato poi l'allarme, sul posto è giunta la Polizia di Stato che ha dato il via alle indagini, raccogliendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire all'identità del rapinatore.