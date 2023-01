Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti nella serata di lunedì alla Farmacia Silvi, situata nella frazione Pellegrina di Isola della Scala.



Due criminali a volto coperto, imbracciando un'arma da taglio e un bastone in ferro, poco prima dell'orario hanno fatto irruzione nell'esercizio e minacciato i farmacisti per farsi consegnare il denaro presente in cassa. I presenti non hanno opposto resistenza e hanno consegnato loro quanto richiesto, dopodiché i malviventi si sono allontanati con il bottino.Sulla rapina indagano ora i carabinieri per cercare di risalire agli autori.