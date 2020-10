Rapina la farmacia e scappa con i soldi: finisce in manette poche ore dopo

Dopo aver messo a segno il colpo era riuscito ad allontanarsi, ma i carabinieri della stazione di San Massimo, insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile, sono riusciti a rintracciarlo in serata e ad arrestarlo.

Erano circa le 15.30 di martedì quando l'uomo, a volto coperto e armato di coltello, ha rapinato la farmacia comunale Chievo di via Aeroporto Berardi, a Verona, per poi allontanarsi con la somma di 420 euro. Lanciato l'allarme, i militari sono accorsi sul posto e dato il via agli accertamenti, riuscendo a rintracciarlo intorno alle ore 20. Si trattava di un 33enne veronese, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi.

Su disposizione del Pubblico Ministero l'uomo è stato accompagnato presso la propria residenza, dove è rimasto ristretto in regime di arresti domiciliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.