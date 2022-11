Rapina in un supermercato e lesioni a un vigilante, tre giovani arrestati

Sono stati arrestati dagli agenti della squadra Volanti della polizia di Verona i tre giovani che, dopo essere stati scoperti a rubare all'interno del supermercato Eurospar di Via Manin, hanno aggredito l'addetto alla vigilanza per poi scappare. La loro fuga è stata però breve: dopo pochi minuti, infatti, tutti e tre sono stati rintracciati dagli operatori e arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso e lesioni personali in concorso.

I tre giovani, due 18enni e un 20enne, sarebbero entrati all’interno del punto vendita, attirando subito l'attenzione dell’addetto alla vigilanza per i loro movimenti sospetti. Dopo aver prelevato alcuni prodotti dagli scaffali, il più grande dei tre li avrebbe occultati sotto i propri indumenti. Poco dopo i tre giovani avrebbe raggiunto il reparto gastronomia del supermercato, sottraendo una confezione di pollo. Dopo aver consumato il cibo, i tre ragazzi avrebbero poi lasciato la scatola vuota sullo scaffale degli alcolici. Il gruppetto si sarebbe poi diretto verso l’uscita senza pagare, ma sono stati fermati dall’addetto alla vigilanza e dalla vicedirettrice del punto vendita, che nel frattempo aveva allertato la centrale operativa della questura.

Per guadagnare la fuga, uno dei tre ragazzi avrebbe afferrato una sedia e, dopo alcune minacce, l'avrebbe scagliata contro il vigilante e la vicedirettrice. Approfittando dello scompiglio, i tre giovani avrebbero poi colpito con calci e pugni l’addetto alla vigilanza e un altro dipendente del supermercato intervenuto per bloccarli. Due dei tre ragazzi sono riusciti ad uscire dal supermercato mentre il terzo è stato bloccato a fatica dai presenti fino all’arrivo degli agenti. E grazie alla descrizione dettagliata fornita al 113, gli operatori hanno rintracciato anche gli altri due malviventi poco distante, all'incrocio tra Via Manin e Via Roma.

Condotti in questura per i necessari accertamenti, è emerso che tutti e tre, nonostante la giovane età, avevano già a loro carico precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. Uno dei due 18enni, inoltre, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare di cui era stato denunciato il furto. E per questo gli è stato contestato anche il reato di ricettazione. Il ragazzo, nei cui confronti il questore di Verona aveva emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, non è nuovo a simili episodi: meno di dieci giorni fa era stato, infatti, denunciato per ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. E lo scorso 24 ottobre era stato deferito in stato di libertà per tentato furto.

Al termine degli accertamenti, su disposizione del sostituto procuratore, i tre giovani sono stati accompagnati in carcere.

Il giudice ha infine convalidato gli arresti ed ha disposto nei confronti dei tre arrestati la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.