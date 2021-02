Rapinano edicola di Roverchiaretta armati di pistola e riescono a fuggire

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Legnago stanno utilizzato tutti gli strumenti investigativi a loro disposizione per risalire all'identità degli autori della rapina messa a segno venerdì scorso, 12 febbraio, all'edicola che si affaccia sull'incrocio tra Via Stradone e Piazza Marconi, a due passi dalla chiesa di Roverchiaretta, nel territorio comunale di Roverchiara.

A mettere a segno il colpo sono stati due malviventi che avevano il volto coperto dalla mascherina e da un cappello. Poco dopo le 17.30, sono entrati nell'edicola, che è anche tabaccherina, in cui non erano presenti clienti ma solo la titolare. Uno dei due rapinatori ha estratto una pistola, che poteva essere anche giocattolo ma che sembrava vera, e l'ha puntata contro la vittima, ordinandole di dar loro tutti i soldi conservati in cassa. L'edicolante non ha riconosciuto particolari inflessioni nella voce del rapinatore, che insieme al complice si è portato via più di mille euro in contanti. I due sarebbero fuggiti prima a piedi, raggiungendo un'auto parcheggiata non distante. Con questa vettura sarebbero poi scappati in direzione della Transpolesana.

Non era la prima volta che la titolare dell'edicola subiva una rapina, ma per la donna lo shock è stato comunque forte e, quando ha dato l'allarme, i rapinatori si erano già dileguati ed è stato impossibile individuarli per i carabinieri che sono giunti sul posto.