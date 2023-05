Giovanissimo in manette: avrebbe rapinato due coetanei fuori da una discoteca in Valpolicella

Ritenuto responsabile della rapina aggravata commessa la notte del 10 settembre 2022 alla discoteca Hangar di Negrar di Valpolicella, ai danni di due coetanei, venerdì 19 maggio un giovane è stato accompagnato in carcere dal personale della Squadra Mobile della questura di Verona, che ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura emessa dal gip del tribinale scaligero.

Il destinatario della misura della custodia in carcere era già sottoposto al collocamento in comunità, in relazione ad altri episodi di cui si sarebbe reso responsabile negli scorsi anni, quando era ancora minorenne.

Secondo le forze dell'ordine, la rapina è stata compiuta in concorso con un altro minore, che dallo scorso 2 maggio è sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal gip del tribunale di Venezia nell'ambito dell'"operazione Q.B.R. 2".

Il ragazzo è stato quindi arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Montorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.