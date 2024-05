Tentata rapina armato di coltello e violenze in famiglia: tre arresti nel Veronese nel weekend

È stato un fine settimana intenso per i carabinieri della provincia di Verona impegnati nelle attività di controllo del territorio e repressione dei reati, che hanno portato all'arresto di una persona per tentata rapina ai danni di un supermercato della città e di altre due per maltrattamenti in famiglia.

Isola della Scala

Sono stati i carabinieri della stazione di Isola della Scala, nella giornata di sabato 11 maggio, a trarre un arresto un 54enne del posto. Su di lui infatti pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Verona per ripetuti maltrattamenti contro familiari e conviventi, che sarebbero stati commessi nei precedenti mesi dell’anno in corso.

Grezzana

Venerdì 10 maggio invece i militari della stazione di Grezzana hanno messo le manette ai polsi di un 51enne veronese, sempre in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento alla parte offesa e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, a quella della custodia in carcere emessa dal tribunale di Verona. Provvedimento che anche in questo caso sarebbe conseguente a reiterate violazioni della precedente misura.

Verona

Nel pomeriggio di venerdì 10 maggio, sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Verona ad arrestare, in flagranza di reato, un 43enne di nazionalità marocchina, noto alle forze dell'ordine ed in Italia senza fissa dimora, in quanto accusato di aver provato a rubare alcuni oggetti di cancelleria presso il supermercato In's di via XX Settembre e di aver minacciato i dipendenti dell'esercizio con un coltello, i quali erano intervenuti nel tentativo di fermarlo.

Tutti e tre gli arrestati, concluse le formalità di rito, sono stati associati alla casa circondariale di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.