Giovane accerchiato, colpito e rapinato in via Roma: identificati 3 ragazzi dalla polizia

Lo avrebbero preso alle spalle e accerchiato in gruppo nel pieno centro di Verona per poi rapinarlo e allontanarsi.

Il tutto si è verificato poco dopo le ore 17 di sabato in via Roma, dove è intervenuto il personale delle volanti della questura scaligera che ha identificato 3 dei giovani componenti della baby gang, i quali avrebbero spintonato e colpito al volto la vittima, a cui è strappato dal polso il bracciale.

Dopo la rapina, il gruppo si sarebbe dileguato con la refurtiva verso piazza Brà, ma tre di loro stati riconosciuti e identificati, mentre sono tuttora in corso le indagini volte all’individuazione di altri eventuali responsabili.

Secondo quanto accertato dagli agenti delle Volanti, la domenica precedente i sei giovani avevano avuto una discussione con la vittima all’interno di una discoteca, a seguito della quale alcuni degli aggressori erano stati allontanati dal locale.