Strappa via la collana e lo colpisce con una bottigliata, poi nella fuga cade e si rompe una gamba

Dopo aver rapinato e ferito un connazionale, avrebbe cercato di scappare finendo col cadere e infortunarsi seriamente, prima di finire in manette. Un episodio, quello avvenuto in piazza Brà intorno alle 20 di venerdì, inevitabilmente notato dai numerosi turisti ancora presenti nel cuore di Verona a quell'ora.

La rapina si sarebbe consumata nelle vicinanze dei bagni pubblici, quando il giovane di origini nordafricane avrebbe strappato via la collana della vittima, che sarebbe stata colpita poi in testa con una bottigliata per aver cercato di reagire.

Il tutto non è sfuggito agli occhi degli agenti della polizia locale che si trovavano poco distanti: il malvivente avrebbe dunque cercato di fuggire, cadendo però dalle gradinate della Gran Guardia e fratturandosi una gamba. Il giovane avrebbe comunque cercato di proseguire la sua fuga, ma è stato fermato da un agente ed arresto.

Dopo una notte al Comando, il giovane è stato condotto al carcere di Montorio, mentre la vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso ed è in osservazione a Borgo Trento.