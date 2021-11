Rapinarono un uomo nel centro di Verona: coppia identificata e portata in carcere

In concorso tra loro, sono stati ritenuti responsabili di una rapina aggravata, commessa ai danni di un uomo il 12 agosto scorso in una via del centro di Verona, e sulle loro teste dunque pendeva l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Verona Paola Vacca. Sono stati gli uomini dellla sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile scaligera, nella mattinata di mercoledì 3 novembre, ad eseguire l'ordinanza nei confronti di un 34enne e di una 36enne, attualmente gravata dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora in un comune di altra regione limitrofa dove formalmente risiede.

Le indagini del personale della Questura di Verona sono state avviate immediatamente in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, il quale ha riferito di essere stato rapinato da un uomo che, per portargli via la sua bicicletta, lo aveva colpito con un violento calcio alla gamba, provocandogli una policontusione con prognosi di 7 giorni. Il tutto è accaduto davanti alla donna che assisteva alla scena, alla quale il rapinatore si sarebbe rivolto chiedendole se la bicicletta le piacesse e consegnandogliela alla sua risposta positiva.

Dagli accertamenti svolti durante le indagini è inoltre emerso che la coppia era già nota agli uffici di lungadige Galtarossa, in quanto entrambi risultano pregiudicati per vari reati. La Polizia di Stato dunque ha proceduto, anche attraverso la visione di alcune immagini di telecamere private presenti nella zona, ad identificare compiutamente i due responsabili, che mercoledì sono stati rintracciati in città e arrestati, per poi essere accompagnati nel carcere di Montorio per le formalità di rito.