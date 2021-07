Cerca di rubare dalla cassa di un ristorante in Valpolicella, ma la cameriera del locale glielo impedisce

Secondo quanto comunicato dai carabinieri di Sant'Ambrogio di Valpolicella, giovedì all'ora di pranzo un cittadino romeno avrebbe cercato di derubare la cassa della trattoria Ca’ Verde nell’omonima località fra le alture di Sant’Ambrogio di Valpolicella. L'uomo di 45 anni, regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora, non aveva fatto i conti, però, con l’attenzione e la tenacia della cameriera.

Il 45 enne, secondo ciò che riferiscono i militari dell'Arma, sarebbe infatti stato «sorpreso con le mani nel registratore di cassa dalla ragazza che serviva ai tavoli che lo ha raggiunto parandosi davanti a lui». L’uomo, lasciato l’incasso, avrebbe quindi provato ad allontanarsi, ma «la cameriera ha cercato di impedirglielo» e, per questo, il 45 enne l'ha «prima spintonata e poi, vista la strenua resistenza che ha opposto, le ha spruzzato sul volto uno spray antiaggressione al peperoncino che aveva con lui».

Tuttavia, il trambusto avrebbe nel frattempo attirato l’attenzione di altri avventori che sono intervenuti in soccorso della ragazza bloccando il cittadino romeno e consegnandolo ai carabinieri di Sant’Ambrogio, giunti nel giro di pochissimi minuti perché stavano pattugliando proprio quella frazione del loro territorio. Il 45 enne A.V., secondo ciò che riferiscono i carabinieri, «non risulta avere precedenti penali in Italia, ma sembra vivere di espedienti». Agli stessi militari dell'Arma pare non abbia fornito spiegazioni del gesto, trincerandosi dietro «un assoluto silenzio».

Benché lo spray utilizzato sia di libera vendita e possa essere portato al seguito, l’utilizzo per l’aggressione alle persone non è, ovviamente, consentito ed i militari della stazione di Sant’Ambrogio di Valpolicella hanno dichiarato in arresto l’uomo per tentata rapina aggravata dall’uso di un’arma. Dell’arresto hanno dato comunicazione al PM di turno presso la Procura della Repubblica di Verona, Dott. Mauro Leo Tenaglia, che ha disposto di accompagnare A.V. presso la Casa Circondariale di Verona Montorio, in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta questa mattina. Il Giudice per le Indagini Preliminari, Dott. Marzio Bruno Guidorizzi, all’esito dell’udienza ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare della custodia in carcere.