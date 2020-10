Rapina in casa Toni: famiglia legata, ex calciatore minacciato con pistola

«Giovedì sera tra le 19.30 e le 21.30 ho subito una rapina in casa da parte di tre malviventi che indossavano passamontagna e armi». È stato lo stesso Luca Toni, attraverso i social network, a confermare la notizia che aveva cominciato a circolare. L'ex attaccante dell'Hellas Verona, campione del mondo con l'Italia del 2006, è stato vittima con la sua famiglia di una rapina avvenuta nell'abitazione di Montale, una frazione del comune modenese di Castelnuovo Rangone.

«La cosa che conta di più è che la mia famiglia sta bene, non ci hanno fatto del male pur avendo subito tutti un bel trauma e un forte spavento. Dispiace anche il fatto che i malviventi mi abbiano portato via beni preziosi ma soprattutto affettivi - ha commentato sempre sui social il calciatore - A seguito della rapina sono intervenute le forze dell'ordine, probabilmente chiamate dai vicini insospettiti da una macchina in movimento nella mia via. La vigilanza non si è accorta di nulla».

Come si può comprendere anche dalle parole di Toni, il colpo è stato probabilmente messo a segno da una banda ben organizzata, non nuova a questo tipo di rapine e capace di dileguarsi rapidamente dopo la rapina.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri, come riportato da Modena Today. Anche i militari hanno confermato che i rapinatori sarebbero stati tre, con il volto coperto e armati di pistola. I malviventi sarebbero entrati in casa ed hanno immobilizzato con del nastro adesivo le persone che hanno trovato all'interno. Non Toni, il quale ha sorpreso i rapinatori al suo rientro. Il calciatore sarebbe stato minacciato con una pistola e costretto a consegnare denaro e oggetti di valore. I rapinatori avrebbero comunque controllato anche personalmente in giro per la casa alla ricerca anche di casseforti. Il colpo sarebbe durato circa un'ora e si è concluso con la banda in fuga a bordo di un'auto scura di grossa cilindrata.