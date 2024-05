Coppia di studenti universitari rapina cameriere e finisce ai domiciliari

Mercoledì scorso, 15 maggio, i carabinieri di Torri del Benaco hanno arrestato due studenti universitari, una di 21 anni e l'altro di 26, residenti a Mestre e a Verona.

I due sono ritenuti responsabili della violenta aggressione avvenuta lo scorso 11 febbraio ai danni di un cameriere 29enne di origine eritrea. La vittima è stata colta di sorpresa e bloccata alla fine del turno di lavoro. E gli aggressori hanno più volte colpito il giovane cameriere per portargli via tutti gli oggetti di cui era in possesso.

Le indagini compiute dai carabinieri di Torri hanno permesso di ricostruire l’evento e comporre un consistente quadro indiziario a carico degli indagati. Un quadro che è stato condiviso dall'autorità giudiziaria scaligera ed ha portato il gip di Verona a emettere un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.