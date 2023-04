Coltello in mano, rapina bar davanti a bimbo di due mesi. Arrestato 29enne

Mercoledì scorso, 19 aprile, i carabinieri veronesi di San Massimo hanno arrestato un 29enne cingalese residente in città. Il ragazzo è ritenuto responsabile della rapina consumata in quello stesso giorno in un bar di Via Catania.

In base a quanto ricostruito dai militari, il giovane si sarebbe presentato al bar armato di coltello e avrebbe minacciato la titolare del locale, la quale aveva con sé il figlio di soli di mesi. Il rapinatore si è fatto consegnare 700 euro contenuti nella cassa del bar e poi è scappato.

All'allarme lanciato dalla vittima hanno risposto i carabinieri di San Massimo, che hanno raccolto le testimonianze e in breve tempo sono riusciti a individuare il presunto responsabile del reato. Al momento della perquisizione domiciliare, infatti, il 29enne avrebbe avuto ancora in tasca il coltello utilizzato per compiere il delitto. Il sospettato è stato quindi portato in carcere a Montorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria.