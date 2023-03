Tentano di rapinarli dell'auto e poi degli effetti personali: tre minori in manette

Prima si sarebbero avvicinati ad un'auto in sosta con a bordo quattro ragazzi, dopodiché avrebbero cercato di rubare le chiavi del veicolo mostrando l'intenzione di appropriarsene, infine, vedendo che non vi sarebbero riusciti, avrebbero cercato di sottrarre dalle mani dei passeggeri i loro effetti personali con minacce e violenza. Sarebbe stata la resistenza attiva opposta dalle vittime dell’aggressione a far desistere i malintenzionati che, secondo le testimonianze raccolte dal personale della questura di Verona, avrebbero poi preso a calci la vettura in più punti prima di allontanarsi a mani vuote.

La vicenda risale alla notte di domenica, quando la prima chiamata alla centrale operativa della questura scaligera è arrivata intorno alle ore 3, con la quale un testimone descriveva alcuni giovani che stavano danneggiando e tentando di aprire le auto in sosta nei pressi di via Campo Marzo. Contestualmente, i poliziotti hanno raccolto anche la richiesta di aiuto da parte dei quattro ragazzi a bordo dell’auto che, di lì a poco, si sarebbero rivelati essere le vittime della tentata rapina.

Inviati in zona, gli agenti della squadra volanti sono sono riusciti ad intercettare ed arrestare tre dei giovani descritti, trovati a circa un centinaio di metri dal luogo dei fatti. In manette sono finiti due ragazze ed un ragazzo, tutti minorenni che fin dall'inizio non si sarebbero mostrati collaborativi. A ciascuno è stato contestato il reato di tentata rapina aggravata in concorso e una di loro è stata anche denunciata per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale e per danneggiamento.

I tre giovanissimi sono stati accompagnati, al termine degli accertamenti, presso il centro di prima accoglienza per i minori di Treviso, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo aver convalidato l’arresto, il giudice ha disposto nei confronti degli stessi la misura della permanenza in carcere.