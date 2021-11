Ruba alcolici ed aggredisce l’addetto alla sicurezza, giovane viene arrestato dai carabinieri a Verona

Intorno alle ore 20 di giovedì 11 novembre, un equipaggio della Sezione Radiomobile è intervenuto presso il supermercato "Pam" di via dei Mutilati a Verona. Qui, secondo quanto riferito in una nota dei carabinieri, «un individuo» sarebbe stato «sorpreso a celare sotto al proprio giubbotto diversi alcolici» ed avrebbe poi «reagito aggredendo l’addetto alla sicurezza per guadagnarsi la fuga».

La stessa persona, in seguito, sarebbe quindi stata fermata poco dopo dai carabinieri, prontamente intervenuti sul posto in quanto in servizio nella zona del centro. Anche nei confronti dei militari l'uomo avrebbe opposto «una strenua resistenza per sottrarsi all’identificazione».

Arrestato per «tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale», dopo una notte in camera di sicurezza, il giovane italiano ventiseienne, con precedenti e senza fissa dimora, è comparso davanti al Giudice, il quale ha stabilito che il giovane, in attesa del processo, non possa dimorare in città.