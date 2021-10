Rapinò in casa un'anziana davanti alla nipote di 7 anni: condannato e portato in carcere

Condannato per spaccio di droga, evasione e soprattutto rapina, deve scontare una pena di 7 anni, 3 mesi e 27 giorni di reclusione, oltre a dover pagare 20 mila di multa. Nel pomeriggio di mercoledì dunque, su ordine emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il tribunale di Verona, i carabinieri della stazione di Peschiera del Garda hanno tratto in arresto K.J., 32enne albanese residente nel Comune arilicense e pregiudicato.

Già beneficiario della misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione per seguire un programma terapeutico di disintossicazione da droga e alcol, l'uomo ha infatti riportato tre condanne divenute definitive per reati commessi tra il 2015 ed il 2017: spaccio di sostanze stupefacenti nel 2015 a Legnano (MI), evasione nel 2017 a Peschiera e, sempre nel 2017, rapina a Castelnuovo del Garda.

Quest'ultimo delitto è quello che è costato la condanna più grave al 32enne, ovvero 5 anni di reclusione, ed è stato da lui commesso insieme ad altri complici, rimasti ignoti, ai danni di una donna anziana che viveva in un'abitazione isolata: era il mese di gennaio e i malviventi, armati di pistola e bastone, entrarono nella casa e minacciarono la signora, facendosi consegnare il cellulare e i pochi soldi che aveva. L'Arma sottolinea come l'episodio venne particolarmente sentito dalla comunità, in quanto quella sera in compagnia della vittima c'era anche la nipote di soli 7 anni, che fu dunque costretta ad assistere alla rapina.

Le indagini che successivamente vennero svolte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Peschiera del Garda, di identificare K.J. in uno degli autori del colpo, grazie all’accurato sopralluogo eseguito dai militari che in quell’occasione repertarono le sue tracce biologiche ed impronte digitali.

Ricevuto dunque il provvedimento, i carabinieri della stazione di Peschiera si sono diretti all'abitazione di K.J. per prelevarlo ed accompagnarlo al carcere di Montorio, dopo aver concluso le formalità di rito.