Minaccia titolare e cliente e rapina negozio di acconciature

Un rapinatore armato di coltello ha minacciato la titolare e una cliente di un negozio di acconciature a scopo di rapina. L'uomo, a volto coperto, ha rivolto la lama verso la titolare e poi l'ha puntata sul collo della cliente, senza però ferirla. La rapina è fruttata circa 300 euro, che l'aggressore ha preso dalla cassa del negozio prima di scappare a piedi.

La vittima della rapina è Anica Cattelani, titolare di Acconciature Anica, attività di Via Cacciatori Piemontesi, nel quartiere di Golosine. La donna ha denunciato la rapina ai poliziotti, lamentandosi anche dei furti e degli altri reati che si stanno ripetendo nel quartiere.

Anica Cattelani ha descritto la rapina a Franscesco Sergio del Corriere di Verona. La donna ha riferito che il fatto è avvenuto intorno le 17, mentre lei si stava occupando dell'ultima cliente. Improvvisamente, la vittima ha visto entrare un giovane con il volto travisato da un cappuccio e una sciarpa. Il ragazzo ha chiesto dei soldi, ma Anica Cattelani ha risposto di non averne, mostrando il suo portafogli vuoto.

Il malvivente ha allora estratto un coltello da cucina ed ha strattonato la titolare. L'uomo ha poi minacciato anche la cliente puntandole il coltello alla gola ed è andato via solo dopo aver trovato del denaro nel portafogli della cassa.

La titolare ha aggiunto che la rapina da lei subita non è un caso isolato e che ultimamente si stanno verificando diversi furti alle Golosine. Un tema, quello della sicurezza, su cui il centrodestra continua a martellare l'amministrazione comunale, chiedendo ancora le dimissioni dell'assessora Stefania Zivelonghi. «La soluzione è proprio la divisa, quindi il ruolo determinante e indispensabile delle forze dell'ordine e, ove non fossero sufficienti, anche della vigilanza privata, come da noi proposto - ha dichiarato il deputato di Forza Italia Flavio Tosi - Dire che la divisa non è la soluzione è come sminuire l'importanza delle forze dell'ordine. Il controllo di vicinato può essere certamente un'opzione di supporto, non siamo contrari di per sé, ma non può essere la soluzione, perché significa che chi governa la città si spoglia delle dovute responsabilità del suo ruolo e le scarica sui cittadini».