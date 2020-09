Rubano Bmw e trascinano per metri il proprietario, presi dopo due giorni

Ha aspettato che il proprietario, un idraulico del veronese, parcheggiasse la sua Bmw e si allontanasse, per salire a bordo dell'autovettura, accendere il motore, utilizzando la chiave che era rimasta inserita, ed ingranare la marcia. La vittima del furto, mentre stava installando una caldaia in un appartamento di Vicolo Benedetti, accortasi di quanto stava accadendo, si è precipitata fuori dall'abitazione dove stava eseguendo i lavori, riuscendo ad afferrare il braccio del ladro attraverso il finestrino aperto. Il tentativo però è stato vano ed il malcapitato è stato trascinato per circa quattro metri prima di mollare la presa. Il ladro, che nel frattempo si guadagnava la fuga, dopo pochi metri ha fatto salire a bordo dell'auto la sua complice, con la quale si è allontanato in direzione Borgo Roma.

Il fatto è successo mercoledì scorso, 23 novembre, intorno alle 14. La richiesta di intervento alla centrale operativa della Questura è giunta dalla stessa vittima, un 73enne che è riuscito a fornire una dettagliata descrizione dei due ladri.

L'attività svolta sul posto dagli operatori delle Volanti e la coordinazione tra l'attività di indagine e l'attività di controllo del territorio ha fatto scattare una denuncia, per rapina aggravata in concorso, da parte dei poliziotti che sono riusciti, in pochi giorni, ad individuare i due malfattori.

L'uomo e la donna scappati con il Bmw sono stati individuati ed i loro spostamenti sono stati verificati. E proprio ieri mattina, 25 settembre, in Via Germania, i poliziotti in borghese hanno visto giungere il ladro, a bordo dell'auto sottratta al 73enne. L'uomo era sceso dalla vettura per raggiungere la complice e così gli agenti sono riusciti a prenderli entrambi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo di 42 anni e la donna di 34, entrambi veronesi, erano già noti alle forze dell’ordine, e dopo gli opportuni accertamenti sono stati denunciati.