Dopo averne denunciata una ai suoi danni due settimane fa, 28enne viene arrestata per rapina

Solo due settimane fa aveva sventato una rapina ai suoi danni: quando un gruppo di giovani di origine nordafricana l’aveva aggredita strappandole il guinzaglio con cui teneva il proprio cane, la donna li aveva inseguiti ed era riuscita a divincolarsi non appena avevano cercato di sottrarle il cellulare.

Lunedì sera, la stessa giovane donna è finita in manette con l’accusa di tentata rapina, danneggiamento aggravato, violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Erano circa le ore 21 quando alla sala operativa della questura scaligera è stata segnalata, in via Zannoni, un’aggressione in atto da parte di una giovane ai danni della guardia giurata del supermercato Lidl.

Quando le volanti sono giunte sul posto, una 28enne veronese, in preda all’ira, sarebbe stata ancora intenta a prendere a calci l’addetto alla sicurezza del supermercato che cercava di calmarla. Nonostante l'invito dei poliziotti a mantenere un atteggiamento collaborativo, avrebbe continuato a mostrarsi aggressiva nei loro confronti.

Fatta accomodare con fatica sulla volante, la 28enne avrebbe riversato la sua rabbia sull’auto, colpendo ripetutamente con calci e pugni i finestrini.

Ritenendola in stato di agitazione e alterazione alcolilca, gli agenti hanno chiesto l’ausilio del 118 cercando, in attesa dell’arrivo dei sanitari, di riportarla alla calma, mentre questa avrebbe continuato ad aggredirli verbalmente con minacce di morte. Solo all’arrivo dell’ambulanza, quando l’equipe medica è riuscita a sedarla con l’aiuto dei poliziotti, un’altra pattuglia di volante l’ha scortata fino al Pronto soccorso.

Mentre la 28enne veniva sottoposta agli accertamenti medici resisi necessari, gli agenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti. La giovane avrebbe tentato il furto di alcuni generi alimentari, diventato poi rapina quando avrebbe provato a scappare senza pagare scagliandosi contro l’addetto alla sicurezza, colpendolo ripetutamente con calci e poi con graffi e pugni al volto.

Conclusi gli accertamenti di rito, martedì mattina, una volta dimessa dal Pronto soccorso, la 28enne, già gravata da precedenti specifici, è stata tratta in arresto per tentata rapina, danneggiamento aggravato, violenza, minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Provvedimento che è stato poi condannato dal giudice.