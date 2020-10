Banda di ragazze a volto coperto, sfregia una 18enne in città per rapinarla

La Polizia di Stato di Verona sta indagando su un brutto episodio avvenuto in vicolo Morette in città, nella tarda serata di sabato.

Una 18enne veronese stava tornando a casa a piedi, percorrendo la via situata tra corso Cavour e piazza Brà, quando sarebbe stata bloccata da tre giovani incappucciate: forse coetanee, l'avrebbero immobilizzata con le "maniere forti" e ferita al volto con un coltello, per farsi consegnare soldi e cellulare. Nonostante lo sfregio sul viso, la vittima sarebbe comunque riuscita a divincolarsi, mentre la banda di rapinatrici è scappata via facendo perdere le proprie tracce.

Gli investigatori stanno visionando le telecamere delle zona, per risalire all'identità delle tre.

