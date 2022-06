Ragazzo viene investito da un trattore e muore: inutili i soccorsi

Grave incidente agricolo nella mattinata di martedì in provincia di Verona.

Stando alle prime informazioni giunte, un ragazzo sarebbe stato investito da un trattore, con una dinamica al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, in località La Ca, nel Comune di Fumane, non lontano da Mazzurega.

In suo soccorso sono arrivati i vigili del fuoco con tre mezzi e il personale del 118, con ambulanza ed elicottero, che gli ha fornito le prime cure, indicando l'intervento come un codice rosso.

AGGIORNAMENTO DELLE 9.30 - Secondo quanto comunicato dai soccorritori, la persona investita purtroppo è deceduta. Inutili quindi i tentativi di salvargli la vita da parte del personale medico: si tratterebbe di un giovane agricoltore che si trovava al lavoro nella sua tenuta.

AGGIORNAMENTO DELLE 10.30 - I carabinieri confermano che si tratta di un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda agricola-agriturismo di Fumane. La vittima è un giovane di 26 anni, il quale è rimasto schiacciato dal trattore che stava manovrando nell'area, morendo sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Stanno accertando le cause del tragico episodio i militari della stazione locale e il personale Spisal.