Ragazze denunciano aggressione in pieno centro a Verona da parte di altre due giovani

Un'aggressione in pieno centro storico, alla luce del giorno, in piazza San Nicolò, mentre la città pullulava di turisti. È quanto è stato denunciato da delle giovani che, ai microfoni di TgVerona, sabato scorso, hanno raccontato di essere state prese di mira da altre ragazze, probabilmente delle turiste in gita nel capoluogo scaligero.

Secondo il racconto delle presunte vittime dell'aggressione, il tutto sarebbe nato dalla richiesta di una sigaretta che, tuttavia, le giovani sedute in piazza San Nicolò non avrebbero avuto. A fronte del diniego, le presunte autrici dell'aggressione si sarebbero in particolare accanite contro una delle tre ragazze, colpendola con calci e facendola sbattere a terra con la testa.

Sul posto sarebbero quindi intervenuti gli operatori del Suem 118 con un'ambulanza, oltre agli agenti della polizia di Stato per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti, ascoltando la testimonianza delle giovani e di altri presenti. Le indagini da parte degli agenti della questura sono al momento in corso.