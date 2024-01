Liberata all'ex zoo di Verona dalla polizia: ragazza affidata ai centri antiviolenza e area sgomberata

Dopo l'operazione svolta dalla polizia di Stato nei giorni scorsi, che l'ha vista rintracciare e liberare una ragazza indicata come sequestrata e maltrattata nell'area dell'ex zoo di Verona, nuovi interventi hanno avuto luogo nella zona nella mattinata di giovedì.

La polizia locale scaligera infatti, insieme ai Servizi sociali, è intervenuta per sgomberare l’immobile occupato abusivamente.

La giovane donna di Cremona è stata sentita dalle assistenti sociali e affidata ad uno dei centri antiviolenza del Comune di Verona, nel frattempo hanno preso il via le operazioni da parte degli agenti del Comando di via del Pontiere per mettere in sicurezza l'edificio.

Nel corso di quest'ultima attività, le forze dell'ordine hanno sequestrato alcune dosi di droga, 5 biciclette nuove e 2 monopattini rubati. Le foto della refurtiva saranno pubblicate sul sito della polizia locale per permettere ai proprietari di recuperarle.

La notizia dell'intervento della questura, scattato in seguito alla segnalazione lanciata dalla sorella della ragazza, è stata seguita da nuove considerazioni della politica locale sul tema della sicurezza. Queste le parole dell'ex assessore ed ora Onorevole di Fratelli d'Italia, Marco Padovani, che mette nel mirino l'operato dell'attula Amministrazione comunale: «Il persistente clima di insicurezza a Verona è la diretta conseguenza dell'incapacità dell'amministrazione Tommasi di affrontare in modo adeguato le problematiche legate alla sicurezza cittadina. L'ultimo episodio di violenza ai danni di una giovane, verificatosi in un edificio di proprietà comunale sui bastioni, è la prova tangibile del fallimento dell'approccio attuale.

Il silenzio imbarazzante del sindaco Tommasi dinanzi a un evento così grave è inaccettabile. La mancanza di dichiarazioni e, soprattutto, di azioni concrete evidenzia l'assenza di una strategia efficace per affrontare le criticità di sicurezza che affliggono la città. Verona sta diventando una città insicura.

Riteniamo che sia ora che il Sindaco Tommasi si impegni seriamente a comprendere la situazione. La normalità dovrebbe essere l'attenzione costante all'incolumità dei cittadini, non l'ignoranza e l'indifferenza di fronte agli episodi di violenza.

Invitiamo il Sindaco a riconsiderare il proprio approccio, scendendo in strada a camminare tra le vie dei quartieri».