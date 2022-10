«Non si hanno più notizie di Sofia da due giorni»: appello sui social

«Sofia Mancini è una nostra concittadina di cui non si hanno più notizie da due giorni». Inizia così il post lanciato su Facebook dal Comune di Costermano, e condiviso anche sul suo profilo dal sindaco Passarini, in merito alla ricerche della giovane scattate in queste ore.

Stando a quanto riferisce l'appello, dopo essere stata al locale "Amen" sulle Torricelle nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 ottobre, la giovane si sarebbe allontanata con un ragazzo a bordo di una Fiat 500 bianca con targa 1AY4101 della Repubblica Ceca. «A seguire una sosta a Desenzano del Garda la loro cella telefonica è stata agganciata tra Calmasino e Lazise. Da quel momento non è più stato possibile rintracciare nessuno dei due numeri. Sofia è alta 1 metro e 75 centimetri, ha i capelli lunghissi di colore castano chiaro. Indossava una maglietta bianca, un paio di jeans e un lungo cappotto molto colorato. Portava una borsetta nera».

La zona principale di ricerca viene indicata nella zona compresa tra Bardolino, Calmasino, Lazise, Peschiera, Pastrengo e limitrofe, «ma possono essere ovunque. Chiunque li avesse visti, o se fossero stati in qualche negozio, bar, albergo» dove potrebbero aver pagato con la carta, è pregato di avvisare le forze dell'ordine.