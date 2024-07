Raduno di auto a Palazzina, Zivelonghi replica alle accuse di inefficienza: «Tosi mistifica le mie dichiarazioni con modalità da campagna elettorale»

Nella notte di venerdì 12 luglio, per un paio d'ore, alcuni residenti della zona di Palazzina non hanno potuto dormire a causa del rumore provocato dai motori di numerose auto radunatesi nella zona industriale. Si sarebbe trattato di un evento non autorizzato, ma comunque noto alle forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto per cercare di allontanare i veicoli ed accertare eventuali attività illegali.

Dopo aver denunciato pubblicamente i fatti occorsi in via Ca' di Mazze, l'eurodeputato di Forza Italia Flavio Tosi è tornato a intervenire, accusando l'assessora alla sicurezza del Comune di Verona, Stefania Zivelonghi, di minimizzare quanto accaduto. L'ex sindaco aveva al contrario esasperato i toni, parlando esplicitamente di «rave party e corse d'auto clandestine con tanto di scommesse in nero». Un episodio fermamente condannato dall'europarlamentare di Forza Italia, che ha colto l'opportunità anche per criticare il sindaco Damiano Tommasi, il quale, a detta di Tosi, sarebbe responsabile di non essere intervenuto, coordinandosi con prefettura e questura, per promuovere una retata in grande stile.

Non si è quindi fatta attendere una nuova reeplica sulla vicenda da parte ancora una volta dell’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi, la quale ha risposto così alle accuse avanzate da Flavio Tosi: «Spiace sentire l’onorevole Tosi mistificare le mie dichiarazioni con modalità da campagna elettorale. Aspetto invece di vederlo al nostro fianco nelle richieste che come amministrazione avanziamo da tempo, come la necessità di veder riconosciuta Verona città metropolitana, status che ci consentirebbe di poter contare su un organico della polizia locale adeguato alle esigenze del territorio e ancora, nel rafforzamento dei presidi antimafia, istanza portata avanti da tutti i Comuni della Provincia. Scelte - ha concluso l'assessora Zivelonghi - che richiedono l’impegno dei parlamentari veronesi».