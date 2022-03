La guerra vista sul campo e raccontata in diretta a Verona: «Kiev come Sarajevo, aiutate gli ucraini»

Nelle commissioni congiunte Prima e Quinta il racconto del giornalista Fausto Biloslavo, collegato da Kiev, ha descritto «una situazione disperata in Ucraina». Invitato dal presidente Andrea Bacciga, l’inviato di guerra ha anche raccontato le necessità dei civili in fuga. Il tavolo di lavoro, che voleva proprio fare il punto della situazione qui a Verona per l’arrivo dei profughi, ha visto anche la presenza del direttore della Caritas Diocesana veronese, monsignor Gino Zampieri, e dell’assessore ai servizi sociali Maria Daniela Maellare.

In apertura il presidente della Quinta Commissione Gianmarco Padovani ha evidenziato l’importanza di questa riunione sotto il profilo umano e logistico. Il presidente Bacciga, nel ringraziarlo per il prezioso servizio che sta svolgendo, anche a rischio della sua incolumità, ha dato la precedenza di parola al giornalista Biloslavo: «In questo momento mi trovo a Kiev, vicino alla torre della televisione danneggiata da un missile russo. Sono da diversi giorni nella capitale, che ho girato in lungo e in largo. La situazione è drammatica perché la colonna russa di oltre 60 km di mezzi di artiglieria, scesa dalla Bielorussia nelle ultime 48-72 ore, sta avanzando da Nordovest sulla periferia della città. Due giorni fa ero stato al fronte di Irpin’, dove c’è il famoso ponte che gli ucraini hanno fatto saltare per rallentare l’avanzata russa. Il ponte distrutto sta creando anche problemi ai cittadini in fuga da quelle aree, che sono costretti ad abbandonare l’auto per proseguire a piedi. Oltre il ponte i civili poi devono fare un tratto di strada fino al posto di blocco ucraino, dove ci sono gli autobus gialli che li portano alla stazione dei treni di Kiev. E proprio ieri posto di blocco è stato raggiunto da razzi o da colpi di mortaio e ci sono stati morti e feriti. Si parla soprattutto di donne e bambini perché gli uomini rimangono a combattere».

Fausto Biloslavo nel collegamento in diretta con il Comune di Verona

Biloslavo ha poi aggiunto: «Quando questa povera gente arriva in stazione si trova davanti a uno scenario da Seconda guerra mondiale: in migliaia cercano di salire nei pochissimi i treni, mentre le sirene suonano di continuo per l’allerta bombe, stamattina nella zona Ovest di Kiev, dove si è intensificato il conflitto, si sentivano distintamente i bombardamenti, da entrambe le parti, ogni 10-15 minuti. In stazione ho personalmente assistito a scene drammatiche: un padre che spingeva dentro al treno una ragazzina che piangeva perché non voleva lasciarlo. Famiglie che si dovevano separare dai mariti, dai padri e dai nipoti. Kiev è una città di tre milioni di abitanti che è stata trasformata in una sorta di trappola da guerriglia urbana e temo che diventerà una giungla di cemento armato se i russi entreranno: ogni 500 metri circa c’è un posto di blocco, da due giorni ci sono le mine ai bordi delle strade, che sono bloccate anche con autobus posizionati di traverso per rallentare l’avanzata nemica. Nei quartieri la gente comune combatte con i militari e i corpi speciali: i giovani, impreparati al conflitto, si sono organizzati con le molotov pensando di contrastare i russi, ma temo che verranno massacrati con questi mezzi inefficaci. La popolazione scappa disperatamente. La metropolitana è diventata un gigantesco rifugio sotterraneo che ospita anche 15mila persone. È sempre più difficile procurarsi il cibo nei pochissimi negozi rimasti aperti a orari limitati. Penso e spero che l’assedio lasci una via di fuga, - afferrma ancora Biloslavo - ma più passa il tempo più sarà drammatico scappare senza mezzi di trasporto. Le ambasciate sono chiuse. L’ospedale centrale ha dovuto spostare i 300 pazienti che hanno bisogno di cure in rifugi».

Biloslavo ha continuato il suo racconto rispondendo alla domanda del presidente Bacciga sulla percezione della guerra da parte degli ucraini: «Assolutamente la popolazione non si aspettava un conflitto. Era convita che si sarebbe arrivati a una risoluzione nel Donbass. Le persone mi chiedono: “Ma quanto durerà?”. E io purtroppo vedo delle terribili similitudini con l’assedio di Sarajevo, che è durato tre anni, e spero che non sia così. Sono arrivato a Kiev una settimana prima dello scoppio della guerra: la capitale era una città vivace, con i ragazzi nei caffè e nei locali. L’Ucraina è un Paese europeo, che da un giorno all’altro è stato bombardato. Posso dirvi: aiutate gli ucraini. Sono nostri fratelli che fuggono disperati dalla guerra: se avete a disposizione una seconda casa o una taverna, offritela per ospitarli perché la quantità di profughi che arriverà sarà enorme. Si tratta di persone che non hanno intenzione di rimanere nel Paese che le accoglie, ma che vogliono poter tornare a casa loro, riprendersi la propria vita. La storia purtroppo si ripete: Budapest nel 1956, Praga nel 1968 e Kiev nel 2022».

Nel salutare Biloslavo, Bacciga ha dato la parola all’assessore Maellare: «Siamo operativi sin dal primo momento. Al Quadrante Europa i volontari della Protezione Civile coordinano la rete di aiuti all’Ucraina di tutti i 98 comuni della provincia. Servono generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per la persona, biberon, pannolini, salviette e medicinali a lunga scadenza che non necessitano del frigorifero per la conservazione. Una mail dedicata è attiva per i profughi in arrivo e anche per chi ha case e aiuti da mettere a disposizione. Proprio sabato notte è arrivata una mail di una mamma con tre bambini, che siamo riusciti subito a collocare grazie alla rete di associazioni ed enti interessati in questa emergenza. Con la Caritas siamo in contatto quotidiano, collaborando strettamente».

L’assessore Maellare ha anche spiegato, rispondendo alla domanda del consigliere Alessandro Gennari, che è stato messo a disposizione dei profughi anche l’appartamento confiscato alla mafia in Piazza Renato Simoni e che è stato arredato con i mobili offerti dalla Caritas. Non c’è però solo l’emergenza alloggi: «Arrivano bambini che devono essere integrati all’interno delle scuole. I dirigenti scolastici hanno già offerto la massima disponibilità. Siamo organizzati su più fronti: non appena giungono i profughi, la centrale operativa dei Vigili li smista nell’Ostello della Gioventù, adibito a luogo di accoglienza. Se sono vaccinati viene eseguito un test rapido, in caso contrario devono sottoporsi a un isolamento di 5 giorni. Siamo in attesa di un esodo mai visto prima».

«Siamo in contatto con le Caritas internazionali mandando sostegni economici in Polonia e Romania – ha concluso monsignor Zampieri –. In collaborazione con il Comune e le Prefettura stiamo predisponendo le accoglienze sia per chi arriva tramite contatti personali – parenti che già vivono a Verona – o attraverso i canali attivati sul territorio».