Querele per diffamazione dalla famiglia Cecchettin, una diretta a Valdegamberi

Anche il consigliere regionale veronese Stefano Valdegamberi è tra i querelati dalla famiglia Cecchettin.

Nei giorni del dolore per il femminicidio di Giulia Cecchettin, su internet sono apparsi anche messaggi d'odio nei confronti della famiglia della giovane studentessa uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Messaggi che potrebbero aver avuto un contenuto diffamatorio e per questo l'avvocato Stefano Tigani ha confermato la presentazione alla polizia postale di una querela per diffamazione per conto di Gino Cecchettin, il papà di Giulia.

«È spaventoso dover vedere simili azioni in una tragedia di queste dimensioni e nel dolore che la famiglia sta vivendo - ha dichiarato Tigani a PadovaOggi - È doveroso assumere ogni iniziativa conseguente. Abbiamo presentato due denunce contro più individui, alcuni dei quali da identificare perché nascosti dietro profili social. Innumerevoli attacchi vanno avanti da settimane, adesso basta. È vero che di pazzi è pieno il mondo, ma questi leoni da tastiera vanno fermati. Abbiamo ricevuto davvero tante segnalazioni di post diffamatori, uno dietro l’altro, in una sorta di totale delirio. Io stesso ne ho visti tantissimi: uno diceva perfino che Gino, essendo ingegnere, avrebbe calcolato ogni reazione al dramma per promuovere la sua azienda. È ora che questa gente si assuma le proprie responsabilità. Abbiamo tre mesi di tempo per agire penalmente e siamo pronti a presentare anche cento denunce se necessario. È una questione di immagine e onorabilità».

E oltre alla querela presentata per conto di Gino Cecchettin, Ansa riferisce della seconda querela fatta per conto di Elena Cecchettin, figlia di Gino e sorella di Giulia. Questa è rivolta direttamente a Valdegamberi per il messaggio che il consigliere aveva condiviso su Facebook dopo l'intervento televisivo di Elena Cecchettin al programma televisivo Dritto e Rovescio. In quel messaggio, Valdegamberi avevo posto l'attenzione sulla felpa indossata dalla ragazza «con certi simboli satanici», aggiungendo che la giovane sembrava «una che recita una parte di un qualcosa predeterminato e precostituito».