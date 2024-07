Quattro imbarcazioni in difficoltà sul lago di Garda durante un temporale

Era stata prevista dalle allerte meteo diramate dalla Protezione Civile e visibile anche dalle nuvole presenti già dalla prima mattina sul Garda, ma nonostante ciò quattro natanti, trovatisi nel bel mezzo della perturbazione temporalesca che ha attraversato il lago di Garda, hanno chiesto soccorso alla sala operativa della guardia costiera del lago. Gli interventi hanno avuto luogo quasi contemporaneamente tra Toscolano, San Felice, Sirmione e Punta San Vigilio: le unità da diporto in difficoltà sono state prontamente raggiunte da altri quattro mezzi di soccorso.

Il primo, raggiunto dalla MV CP 862 a largo di Toscolano Maderno e scortato fino al Golfo di Salò, è stato poi affidato ad un’unità dei vigili del fuoco, che li ha presi a rimorchio fino al porto, mentre la motovedetta della guardia costiera dirigeva verso la seconda unità in difficoltà nei pressi dell’isola di San Biagio, che, prontamente raggiunta, è stata poi scortata fino al porto di Dusano. La terza unità in difficolta, nel mentre veniva raggiunta dal GC B135, uscito dal porto di Lazise, è riuscita a recuperare la costa e ad entrare a Sirmione, mentre su Punta San Vigilio, interveniva la motovedetta dei vigili del fuoco, che assisteva e prendeva a rimorchio la quarta unità in difficoltà.

Tutti e quattro gli interventi di soccorso si sono conclusi senza conseguenze per i 13 diportisti, grazie alla professionalità dei guardiacoste e dei vigili del fuoco intervenuti, sotto il coordinamento della sala operativa della guardia costiera di Salò.

Dalla guardia costiera viene rilanciato il messaggio di non intraprendere navigazioni, attività di balneazione, ovvero sportive, con condizioni avverse, verificando, sempre prima dell’uscita, i bollettini meteo ormai facilmente consultabili anche sui vari siti internet.