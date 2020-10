Svizzera mette il Veneto nella lista delle aree ad alto rischio contagio: obbligo quarantena

È salito a quattro il numero di regioni italiane inserite dalla Svizzera nella lista dei Paesi e delle aree ad alto rischio di contagio da coronavirus: oltre alla Liguria, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha aggiunto oggi la Campania, la Sardegna ed il Veneto. L'elenco aggiornato, che sarà valido dal 12 ottobre, comprende un totale di 61 Paesi e 28 regioni. Chi torna in Svizzera da tali zone deve mettersi in quarantena al ritorno.

Per tutte le persone che provengono da queste Regioni o che vi hanno soggiornato nei precedenti 10 giorni, vige infatti l'obbligo di quarantena all'ingresso in Svizzera. La procedura prevede che le persone sottoposte all'obbligo di quarantena si rechino direttamente al proprio domicilio o altra dimora (ad esempio un hotel) una volta arrivati in Svizzera, notificando l'ingresso all'autorità cantonale territorialmente competente e rimanendo ininterrottamente al domicilio scelto per 10 giorni.

Una decisione che, per essere eufemistici, non è affatto piaciuta al governatore del Veneto Luca Zaia. Il presidente, secondo quanto riportato da ll Messaggero, avrebbe infatti dichiarato: «Qui si stanno penalizzando quattro regioni italiane senza nessun dato epidemiologico che vada in questa direzione: mi spiace che accada questo, ne prendiamo atto, ma è altrettanto vero che se il governo c'è deve battere un colpo». Lo stesso presidente del Veneto avrebbe infine commentato: «Per noi la Svizzera è un punto di riferimento, non solo dal punto di vista economico, ma in generale: abbiamo sempre tenuto un rapporto da cugini e da vicini di casa. Sul fronte del turismo, gli svizzeri ci hanno sempre scelto come meta privilegiata per le vacanze. Ci spiace ora - ha concluso il presidente del Veneto Luca Zaia - venire a conoscenza di questo provvedimento, perché non si capisce da dove nasca».