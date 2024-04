Carabinieri li inseguono da Tribano a Monselice, arrestati due pusher

Risiedono nel Veronese il 25enne ed il 32enne di origini marocchine arrestati la scorsa notte nel Padovano, al termine di un inseguimento cominciato a Tribano e terminato a Monselice. I due sono stati bloccati dai carabinieri di Albignasego, mentre un loro complice è riuscito a fuggire. Agli arrestati è stata rivolta l'accusa di detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio.

L'inseguimento e gli arresti, raccontati da Cesare Arcolini su PadovaOggi, sono avvenuti nella notte tra ieri e oggi, 18 e 19 aprile. A Tribano, i militari di Albignasego hanno sorpreso tre giovani nordafricani cedere sostanze stupefacenti a degli acquirenti. I tre si trovavano a bordo di un'auto e quando hanno visto i carabinieri hanno messo in moto e sono scappati a gran velocità.

L'auto in fuga è stata bloccata dai carabinieri a Monselice dopo oltre cinque chilometri di inseguimento. Ma i tre non si sono arresi e hanno continuato la corsa a piedi attraverso i campi. Uno dei fuggitivi è riuscito a dileguarsi, mentre il 25enne ed il 32enne sono stati arrestati.

Perquisiti, i due uomini sono stati trovati in possesso di 1.81 grammi di hashish, 0,35 grammi di cocaina, tre telefoni cellulari e un coltello della lunghezza di 16 centimetri. Tutto materiale che è stato posto sotto sequestro.