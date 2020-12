Punti tampone a Verona aperti anche a Natale: obbligo per chi è tornato dal Regno Unito

Nei giorni festivi del 25 e 26 dicembre 2020 e 1 e 6 gennaio 2021 saranno aperti ad accesso diretto i "Punti Tampone" di Verona (Fiera), Legnago (ex LIDL) e Bussolengo (ex LIDL). L'orario di apertura è dalle ore 7 alle ore 19, l'accettazione chiude alle ore 18.30. Lo comunica in una nota ufficiale l'Ulss 9 Scaligera.

Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che dal 6 al 20 dicembre hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

Qualora non sia stato comunicato il rientro o il transito dal Regno Unito nei 14 giorni di cui sopra, ne dovrà essere data comunicazione al dipartimento dell'Ulss 9 Scaligera tramite la compilazione del modulo reperibile nella pagina "Ingresso in Italia da Paesi Europei". Inoltre, i soggetti di cui sopra, debbono obbligatoriamente recarsi presso i Centri Tampone della stessa Ulss 9 Scaligera, muniti della ricevuta di avvenuta comunicazione di rientro. Sono tenuti a sottoporsi a test molecolare o antigenico anche coloro che l'hanno eseguito nelle 48 ore precedenti al rientro.