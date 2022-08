Operazione di pulizia straordinaria al Saval: sanificati i portici via Marin Faliero

Sono stati completamente ripuliti e sanificati i portici di via Marin Faliero al Saval. Si tratta di un’ampia area esterna di proprietà del Comune che questa mattina è stata oggetto di un importante intervento di pulizia da parte di Amia. Lo rende nota palazzo Barbieri che poi spiega: «L’operazione ha riguardato il lavaggio e la sanificazione di tutti i camminamenti coperti presenti in via Faliero, ormai in condizioni di forte degrado igienico. La pulizia, infatti, non veniva realizzata da diversi anni, - evidenzia la nota del Comune di Verona - a causa di un rimpallo di responsabilità tra Comune, Agec e i condomini dell’area».

Una situazione su cui è dunque intervenuto l’assessore al Decentramento Federico Benini che, una volta appurate la competenze del Comune, ha programmato con Amia sia l’intervento di sanificazione straordinaria di oggi, sia «un più ampio piano di pulizia che garantisca il costante riordino di questa zona».