Alluvione in Emilia Romagna: in partenza anche da Verona i volontari della Protezione civile per prestare aiuto

Nella giornata di venerdì 5 maggio, dieci volontari della protezione civile veronese si uniranno alla colonna mobile regionale in soccorso ai cittadini colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna. Lo ha annunciato la Provincia di Verona, spiegando inoltre che l’Unità Operativa della Provincia, su richiesta della Regione, ha individuato nello specifico due gruppi. Si tratta di quello di Fumane, con cinque volontari, oltre a quello di San Martino Buon Albergo e San Bonifacio con ulteriori cinque volontari.

In base a quanto si apprende, la protezione civile scaligera opererà a partire dal territorio di Imola per liberare strade, abitazioni, garage e cantine da acqua, rimuovendo fango e detriti. La Provincia di Verona ha poi fatto sapere che sono previste due ulteriori partenze, nelle giornate dell’8 e dell’11 maggio, da parte di altri gruppi di volontari veronesi che verranno individuati nei prossimi giorni.

In merito all'alluvione che ha colpito alcune zone dell'Emilia Romagna, è intervenuto anche il governatore del Veneto Luca Zaia: «La Regione Veneto - ha dichiarato il presidente Zaia - è stata attivata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per supportare l'Emilia Romagna durante queste ore di emergenza post alluvione. Domani (venerdì 5 maggio, ndr) partirà la colonna mobile regionale, con destinazione Imola, dove i volontari della Protezione Civile veneta saranno occupati ad aiutare la popolazione colpita dal maltempo. Interverranno in particolare a ripulire le case e gli scantinati dal fango e dall’acqua».

Secondo quanto viene precisato in una nota della Regione Veneto, la colonna mobile regionale sarà composta da «12 squadre con circa 60 volontari che rimarranno a Imola per un turno di tre giorni». Altre squadre, viene quindi aggiunto dalla Regione, saranno pronte a intervenire successivamente, qualora ce ne fosse la necessità. La colonna mobile regionale è dotata di mezzi e attrezzature specifiche per affrontare eventi calamitosi come quello che ha investito la regione dell’Emilia Romagna. Si tratta in particolare di camion, motopompe, pale meccaniche, mezzi per la pulizia con acqua ad alta pressione ed altri. Nell’ambito dei volontari della Protezione civile ci saranno anche le squadre dell’Associazione nazionale alpini.

«Ho seguito passo passo gli eventi alluvionali che hanno interessato l’Emilia Romagna, in particolare le province di Bologna e Ravenna. - ha evidenziato ancora il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia - Un ampio territorio martoriato dal maltempo con criticità diffuse. Alcune centinaia di persone delle aree più a rischio sono state costrette ad abbandonare la propria casa. Il Veneto c’è, anche questa volta: siamo pronti a portare aiuto. Non è la prima volta e non sarà l’ultima che usciamo dal Veneto per portare la nostra esperienza e il nostro supporto, senza risparmiarci, agli abitanti dei territori feriti. Ringrazio tutti i volontari, - ha quindi concluso Zaia - le strutture regionali ed i tecnici impegnati in questo momento delicato, dove i confini regionali si uniscono nella solidarietà».