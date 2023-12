Bloccato da un groviglio burocratico, 34enne sale su una gru per protesta

È stata una mattinata di alta tensione quella vissuta ieri, 21 dicembre, a Trento. Intorno alle 8 del mattino, un uomo di 34 anni e di nazionalità ghanese è salito su una gru per protesta.

La contestazione del 34enne ha attirato l'attenzione dei cittadini che si trovavano nella zona del cantiere, in Via Santa Croce, vicino al mercatino di Natale di Piazza Fiera. I passanti hanno dato l'allarme e l'area è stata subito presidiata da forze dell'ordine, vigili del fuoco e personale sanitario. L'apprensione è stata tanta, come riportato da TrentoToday, ma grazie all'opera di convincimento di un vigile del fuoco l'uomo è sceso ed è stato accompagnato in questura per essere ascoltato.

Il 34enne è domiciliato a Trento e ha tutti i documenti in regola per stare in Italia, ma ha spiegato che non riesce a lavorare a causa di questioni burocratiche che si trascinano dal 2016 e cioè da quando ha fatto richiesta di protezione internazionale alla commissione competente, che ha sede a Verona. La commissione ha più volte rigettato le richieste del cittadino ghanese, ma dell'ultima presentata in ottobre se ne attende ancora l'esito.

In questura, il 34enne ha ottenuto l'assistenza del suo avvocato e l'ascolto da parte delle autorità che hanno garantito la massima collaborazione per sbrogliare la matassa burocratica in cui l'uomo è bloccato. Intanto, è stata sollecitata una risposta da parte della commissione veronese. Mentre, per il gesto di ieri, l'uomo penalmente rischia una denuncia per procurato allarme.