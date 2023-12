Adescava minorenni e le induceva alla prostituzione, 38enne in carcere

Prostituzione minorile pluriaggravata, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Con questa accuse un 38enne veronese, già noto in passato per reati simili, è stato arrestato e condotto in carcere dai carabinieri. I militari, da un presunto caso di stupro ai danni di una 14enne, hanno ricostruito un giro di prostituzione di ragazze, anche minorenni, alimentato dall'indagato. Inoltre, gli uomini dell'Arma hanno rinchiuso agli arresti domiciliari un 55enne con l'accusa di essere il violentatore della 14enne.

Un'indagine durata più di un anno, condotta dai carabinieri di Forlì-Cesena e coordinata dalla procura distrettuale di Bologna, ha dunque portato all'arresto di due uomini. In carcere ci è finito un uomo di 38 anni residente in provincia di Verona, sospettato di aver adescato anche ragazze non maggiorenni e di aver organizzato incontri in cui le giovani avrebbero ottenuto soldi o regali in cambio di sesso. Sono invece scattati gli arresti domiciliari per un uomo di 55 anni del Ravennate, accusato di violenza sessuale aggravata e tentata induzione alla prostituzione minorile. Il 55enne sarebbe lo stupratore della 14enne che con la sua denuncia ha dato il via all'inchiesta.

I risultati e i dettagli dell'indagine sono stati riferiti da CesenaToday. Tutto è partito da una chiamata ai carabinieri di Cesena da parte di una 14enne la quale ha denunciato di essere stata violentata da un uomo incontrato poco prima. La ragazza ha fornito la descrizione dell'uomo, della sua auto ed ha anche comunicato agli investigatori il suo numero di telefono. Il presunto violentatore è il 55enne di Ravenna e, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo avrebbe trovato il numero di telefono della 14enne su un sito di incontri. Il 55enne avrebbe promesso alla giovane un "regalino" per riuscire ad incontrala. E durante l'incontro lui avrebbe abusato di lei sessualmente.

Da questa vicenda è stato dato il via ad un lavoro di ricerca attraverso tabulati telefonici e telematici che ha permesso di risalire all'uomo che avrebbe pubblicato l'annuncio trovato dal 55enne. Dietro quello e dietro anche ad altri annunci ci sarebbe il 38enne veronese, su cui le indagini si sono subito indirizzate.

Nell'abitazione del 38enne, sottoposta a perquisizione, i carabinieri hanno trovato e sequestrato i dispositivi informatici che sarebbero stati utilizzati per adescare minorenni tra il Veneto, la Lombardia e la Romagna. L'uomo le avrebbe trovate in alcune chat e avrebbe proposto loro degli incontri in cui le giovani avrebbero ricevuto soldi in cambio di prestazioni sessuali. Inoltre, in alcuni casi, l'uomo avrebbe pagato delle ricariche telefoniche alle minori per ricevere video sessualmente espliciti, anche con scene di sesso con coetanei.

L'analisi del materiale sequestrato ha permesso agli inquirenti di ricostruire la rete di annunci online pubblicati presumibilmente dall'indagato, il quale avrebbe promesso facili guadagni alle ragazze organizzando per loro degli incontri sessuali e chiedendo una parte dei guadagni.