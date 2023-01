Prostitute accoltellate a Torino: fermati due uomini nei pressi della stazione di Verona

Due arresti sono stati compiuti a Verona nella serata di sabato 28 gennaio in merito a due aggressioni ai danni di altrettante prostitute di nazionalità romena, avvenute lo scorso fine settimana a Torino. Ad eseguire il decreto di fermo emesso dalla locale Procura della Repubblica è stata la polizia di stato del capoluogo piemontese, che ha messo le manette ai polsi di due giovani stranieri, originari rispettivamente della Libia e della Tunisia: il primo è gravemnte indiziato del tentato omicidio verificatosi a Torino nel corso della serata del 22 gennaio ai danni di una donna, mentre entrambi sono accusati del tentato omicidio e della tentata rapina accaduti nel corso della notte successiva ai danni di un'altra donna.

Il provvedimento restrittivo emesso dall'autorità giudiziaria è scattato sulla base delle articolate indagini svolte dalla locale Squadra Mobile, che fin dall'inizio avrebbero evidenziato il collegamento tra i due episodi.

Stando ai risultati dell'attività investigativa, nel primo delitto il giovane di origine libica avrebbe puntato un coltello alla gola della vittima, attingendola poi alla spalla ed alla mano destra, a causa della pronta reazione di quest’ultima, che avrebbe indotto alla fuga il suo aggressore.

Nella seconda circostanza invece, i due stranieri, dopo aver avuto accesso all’appartamento della malcapitata e tentato di sottrarre il denaro in suo possesso, avrebbero reagito al tentativo della donna di scappare. A quel punto l'avrebbero raggiunta e uno dei avrebbe estratto un coltello con il quale le ha sferrato un fendente all’addome: la donna è stata poi ricoverata in prognosi riservata.

L'attività investigativa che è partita, parallelamente all’escussione delle varie persone informate sui fatti, avrebbe permesso alle forze dell'ordine, non senza difficoltà, di indirizzare le loro attenzioni sui due stranieri, entrambi irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora.

Le febbrili ricerche avrebbero consentito di verificare che i due giovani, subito dopo i fatti, si erano allontanati da Torino per nascondersi prima in Lombardia e poi a Verona, dove gli investigatori li hanno localizzati nei pressi della stazione ferroviaria.

Al momento del fermo, il tunisino sarebbe stato trovato in possesso di un grosso coltello da cucina e di una somma di denaro, sulla quale le forze di polizia indagano ritenendo che possa essere il frutto di altri reato predatori.