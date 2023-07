L'associazione Luca Coscioni ha depositato in Veneto la proposta di legge regionale per la "Morte Volontaria Assistita"

Secondo quanto comunicato in una nota dell'aassociazione Luca Coscioni, sarebbero «oltre 9.000 le firme delle cittadine e dei cittadini veneti» che sono state depositate nella mattinata di venerdì 30 giugno in Consiglio regionale, a favore di "LIberi Subito", ovvero la proposta di legge, elaborata dall’Associazione Luca Coscioni, che si prefigge di «regolamentare l’aiuto medico alla morte volontaria». Oltre al Veneto, spiegano dall'associazione, anche Piemonte, Abruzzo, Emilia Romagna avrebbero già raggiunto la soglia di firme necessarie per il deposito.

La proposta di legge, secondo quanto riferito nella nota dell'associazione Luca Coscioni, ora «verrà affidata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per la verifica della conformità delle firme». La presentazione e discussione in V Commissione consiliare dovrebbe quindi dare accesso alla votazione in Consiglio. «Il Veneto - spiega la nota dell'associazione Luca Coscioni - è la seconda regione dopo l’Abruzzo a depositare le firme. Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia hanno raggiunto la soglia di firme necessarie e sono prossime al deposito», viene quindi evidenziato dall'associazione Luca Coscioni.

Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, ha commentato così l'iniziativa in Veneto: «Le migliaia di persone che hanno firmato in Veneto hanno voluto mandare un messaggio a chi li rappresenta. La necessità di poter essere liberi di decidere nel fine vita non ha colore politico, è un tema fortemente sostenuto secondo i recenti sondaggi condotti proprio qui in Veneto dalla stragrande maggioranza degli elettori in modo trasversale, da destra a sinistra, da laici e cattolici, da persone di tutte le fasce di età».

Lo stesso Cappato ha poi aggiunto: «Serve una legge che eviti attese lunghe, in altre Regioni, anche due anni e calvari nei tribunali per vedere rispettate le proprie volontà. Siamo a questo punto fiduciosi, forti di una tale e straordinaria partecipazione, di vedere una proposta essere trasformata in legge e in una civile realtà. L’attenzione e la sensibilità già mostrata dal presidente Zaia e dal Consiglio regionale con l’approvazione dell’Ordine del giorno in materia, - ha ricordato Marco Cappato - nonché le concrete risposte fornite alle persone malate come Stefano Gheller e la signora Gloria, rafforzano la nostra speranza e la nostra fiducia. Le persone malate non devono più essere costrette a subire sofferenze insopportabili contro la loro volontà», ha concluso Cappato.