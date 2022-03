Sono 85 i profughi in fuga dall'Ucraina ospitati nell'hub di Isola della Scala

È salito a 16580 (391 in più del precedente dato) il numero di tamponi eseguiti in Veneto su profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, con un tasso di positività del 2,8%, secondo i dati forniti dalla Regione. Di questi, il 70,8% sono persone di sesso femminile e il 29,2% maschile: gli under 14 sono il 36,2%, il 51,3% hanno tra i 15 e i 49 anni e il restante 12,5% è over 50.

Sono 348 i profughi ucraini ospititati negli hub regionali: 85 a Isola della Scala, 56 a Valdobbiadene, 65 a Noale, 73 ad Asiago e 69 a Monselice.

2440 (il 67,3% delle quali anti Covid) sono state le vaccinazioni eseguite, mentre sono 11378 i posti letto offerti da 5012 offerenti.

Per quanto riguarda il cpnto corrente dedicato al sostegno alla popolazione ucraina, sono stati raccolti 658148 euro da 2936 donatori.

Viene ricordato che i versamenti possono essere effettuati sul conto corrente intestato a REGIONE DEL VENETO - Causale SOSTEGNO EMERGENZA UCRAINA - Iban IT65G0200802017000106358023 - Bic/swift UNCRITM1VF2.

Per chi volesse comunicare la propria disponibilità ad ospitare profughi la Regione mette a disposizione un form compilabile online ed il numero verde della Protezione Civile Regionale 800990009.

Notizie dalla guerra

Vladislav Nazarov, ufficiale del Comando Operativo Sud ucraino, ha comunicato che sarebbe stato respinto il tentativo di sbarco a Odessa di un gruppo di sabotaggio e ricognizione russo, mentre le forze del Cremlino avrebbero preso il controllo di Slavutych, una cittadina a pochi chilometri da Chernobyl.

Il presidente degli USA Joe Biden ha incontrato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e il ministro di Difesa di Kiev Oleksi Reznikov, mentre un alto consigliere del ministero della Difesa di Kiev, Markian Lubkivskyi, ha reso noto che sarebbe stato sventato un piano per assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il vice premier Denys Shmyhal.