Il Veneto ha già raccolto mezzo milione di euro per sostenere l'Ucraina: accolti 5.900 profughi, 95 a Isola della Scala

Mente l'Ucraina resta appesa al sottile filo dei negoziati per la pace, ma nel frattempo viene devastata dai bombardamenti quotidiani da parte del'esercito russo, in Veneto continua a crescere il numero degli arrivi di profughi in fuga dala guerra che, stando ai dati registrati dalle prefetture, è quest'oggi di circa 5.900 persone. Secondo quanto riferito da Regione Veneto, nella sola giornata di ieri sono stati effettuati 714 tamponi per un totale di tamponi eseguiti su cittadini ucraini da inizio emergenza pari a 11.331 con tasso di positività pari al 2,7%.

Le persone che sono state sottoposte a tampone sono: 37,5% minori di 14 anni, 51% tra 15 e 49 anni, 11,3% over 50. Di questi 71% femmine e 29% maschi. Il numero di profughi a cui è stata somministrata almeno una vaccinazione, in maggioranza anti Covid, è pari a 861 persone. Il numero complessivo di vaccinazioni somministrate ai profughi è invece di 1.040. Il numero di profughi a cui è stata registrata in Anagrafe Vaccinale Regionale la situazione delle vaccinazioni ricevute prima dell'arrivo in Italia ammonta a 219. Attualmente sono ricoverati 20 soggetti, di cui 14 minori e 6 adulti, per un totale di persone ricoverate dall'inizio dell'emergenza pari a 29.

Le presenze negli hub di primo livello predisposti dalla Regione del Veneto per la prima accoglienza dei profughi sono attualmente 197: 84 a Noale (Ve), 18 a Valdobbiadene (Tv) e 95 a Isola della Scala nella provincia veronese. Le persone che hanno compilato il form per la disponibilità ad offrire alloggio sono già 4.445, per un’offerta complessiva di 9.231 posti letto. L’importo complessivo versato sul conto corrente regionale dedicato ha raggiunto quota 505.271,41 euro in base a 2.692 offerte.

Si ricorda che i versamenti possono essere effettuati sul conto corrente intestato a REGIONE DEL VENETO - Causale SOSTEGNO EMERGENZA UCRAINA - Iban IT65G0200802017000106358023 - Bic/swift UNCRITM1VF2. Per chi volesse comunicare la propria disponibilità ad ospitare profughi la Regione mette a disposizione un form compilabile online (vedi sezione https://bit.ly/3HS7rlL) ed il numero verde della Protezione Civile Regionale 800 990009.