Formalizzata la partership tra Coati e Pavoncelli: «Doveroso tendere una mano, produzioni dei due brand continueranno in modo parallelo»

«Un’operazione conclusa in brevissimo tempo per limitare il più possibile tutte le difficoltà che i nostri clienti hanno avuto in seguito a questo evento e ricreare le condizioni per un graduale rientro al lavoro dei collaboratori». Così si legge in una nota dell'azienda Salumi Coati che ha formalizzato giovedì l’accordo con il salumificio Pavoncelli, grazie al quale sarà possibile per lo storico gruppo veronese riprendere la produzione e la commercializzazione dei prodotti Coati, in primis la gamma "Lenta Cottura" e "Lenta Stagionatura".

In base a quanto si apprende, già da giovedì il quartier generale di Coati si è trasferito presso la sede di Pavoncelli a Pescantina, sempre in Valpolicella. Si consolida dunque così il forte legame con il territorio, fondamentale per non creare ulteriori disagi ai collaboratori e alle loro famiglie. Da qui si stanno infatti riorganizzando le attività per la ripartenza, sviluppando strategie produttive e di mercato congiunte.

«Abbiamo concluso un accordo fra le due famiglie, che ci permetterà di collaborare insieme e sviluppare nuove opportunità e sinergie comuni - afferma Beatrice Coati, amministratrice delegata di Coati - dobbiamo ringraziare la famiglia Pavoncelli per la disponibilità dimostrata nel darci sostegno e offrirci una nuova casa da cui ripartire in questo momento di difficoltà. Hanno accolto prontamente la nostra proposta, importantissima per far ripartire la produzione a marchio Coati, che proseguirà in parallelo con quella a marchio Pavoncelli. Ci tengo a ringraziare sentitamente tutti i nostri clienti, con i quali abbiamo un rapporto di stima reciproca e profonda collaborazione, che ci sono stati accanto dimostrando ancora una volta la loro fiducia: oggi possiamo rassicurare che le forniture proseguiranno presto soprattutto grazie al loro supporto».

La stessa ad Beatrice Coati ha poi aggiunto: «Vogliamo ringraziare di cuore anche i nostri collaboratori, che da subito e spontaneamente, in completa autonomia, si sono rimboccati le maniche per riavviare le attività già dalla settimana scorsa. La loro forza ci ha dato la spinta che serviva per partire di nuovo. Da sempre sono e rimarranno il cuore pulsante della nostra azienda, è per loro e con loro che vogliamo ripartire alla grande. Il nostro pensiero va anche alle persone che abitano nelle zone adiacenti allo stabilimento di Arbizzano: siamo profondamente dispiaciuti per il disagio che anche a loro il rogo ha causato. Siamo al lavoro per bonificare e rimettere in sicurezza l’area, secondo le modalità che le autorità competenti ci stanno indicando in queste ore».

Marco Pavoncelli, amministratore dello storico salumificio di Pescantina, ha commentato così l'avvio della nuova collaborazione: «Conosciamo da tempo la famiglia Coati e siamo sempre stati in ottimi rapporti di fronte allo sventurato evento che è accaduto la settimana scorsa, abbiamo ritenuto più che doveroso tendere una mano e supportare per quanto possibile la famiglia Coati. Le produzioni dei due brand continueranno in modo parallelo - spiega Pavoncelli - e dalla collaborazione nasceranno nuove prospettive per la crescita e lo sviluppo di entrambe le famiglie. Ringraziamo tutti i nostri collaboratori che stanno dimostrando concretamente cosa significa essere solidali con chi è in difficoltà». Sui social intanto è già partita un’iniziativa di solidarietà a favore di Coati: il logo con il cuore è infatti diventato il simbolo della ripartenza.