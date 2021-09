Processo Pfas, gli accusati chiedono estromissione di molte parti civili

Questa mattina, 16 settembre, sono state scritte nuove pagine sul grande libro del processo per l'inquinamento di Pfas in Veneto. Nel tribunale di Vicenza si è riunita la Corte d'Assise che ha il compito di giudicare i 15 manager della ditta Miteni, di Mitsubishi Corporation e di Icig. A vario titolo, agli imputati vengono contestati i reati di disastro e inquinamento ambientale, avvelenamento di acque, gestione di rifiuti non autorizzata oltre agli illeciti legati al fallimento della Miteni. Accuse che in sostanza ruotano attorno presunto sversamento incontrollato di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas). Sostanze che dal 2000 in poi avrebbero contaminato acque bevute o usate in agricoltura nelle province di Padova, Vicenza e Verona.

L'udienza è durata più di sette ore. Tempo concesso agli avvocati difensori per avanzare le loro richieste ai giudici Antonella Crea e Chiara Cuzzi. I rappresentanti degli imputati hanno chiesto l'estromissione di buona parte delle oltre 300 parti civili che si sono costituite. È stata inoltre chiesta l'estromissione della parte del processo relativa al fallimento della Miteni, motivata dalla supposta carenza di giurisdizione del tribunale penale nei confronti del tribunale fallimentare. Infine, i rappresentanti di Mitsubishi e Icig hanno chiesto l'estromissione dei propri assistiti perché nel corso delle indagini sarebbero state raccolte prove, ritenute pregiudizievoli, senza la loro partecipazione.

A tutte queste richieste, la Procura ha replicato chiedendone il rigetto. Su questo tema, i giudici si esprimeranno durante la prossima udienza, il 30 settembre.

«La costituzione in parte civile di Acque del Chiampo, Viacqua, Acquevenete e Acque Veronesi non è stata messa in discussione - ha spiegato l'avvocato Marco Tonellotto, che insieme ai colleghi Angelo Merlin e Vittore d'Acquarone tutela gli interessi delle società idriche venete - questo sottolinea la piena legittimità delle posizioni dei quattro acquedotti che faranno valere i propri rilievi durante il processo».

Le quattro società che si occupano di portare acqua a oltre 300mila residenti delle province colpite dalla contaminazione di Pfas, hanno investito oltre 90 milioni di euro nei nuovi lavori per l'approvvigionamento di acqua pulita. Soldi di cui ora chiedono il risarcimento a chi sarà giudicato responsabile dell'inquinamento.