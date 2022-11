Processo Pfas: «Miteni sapeva che stava inquinando la falda e chiese alla Copernico di approfondire»

Giovedì è stata un'altra giornata di deposizioni al processo Pfas, che vede imputati 15 manager di Miteni, Icig e Mitsubishi Corporation, accusati a vario titolo di avvelenamento delle acque, disastro ambientale innominato, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari.

Ad intervenire in aula dinanzi alla Corte d’Assise del Tribunale di Vicenza, sono stati i consulenti di Copernico Srl, società friulana attiva in campo ambientale, che nel 2012 fu ingaggiata dai vertici di Miteni per eseguire dei rilevamenti sulla presenza delle note sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate nelle acque sottostanti lo stabilimento e sulla conformazione idrogeologica della falda acquifera presa in esame.

Durante il confronto, un fatto fra gli altri sarebbe apparso particolarmente degno di nota: in base alle interlocuzioni interne tra Copernico e Miteni, quest’ultima era ben consapevole del problema Pfas, tanto da raccomandare alla prima lo studio e l’approfondimento delle sostanze alchiliche nella falda.

I consulenti incalzati dalle domande del pubblico ministero e dei difensori delle parti civili – tra cui l’avvocato Marco Tonellotto, che con i colleghi Angelo Merlin e Vittore d’Acquarone assiste Acque del Chiampo, Viacqua, Acquevenete e Acque Veronesi – hanno confermato che già dal 2008, sulla base dei dati analizzati dal 2013 al 2018, arco temporale in cui Copernico ha fornito consulenza a Miteni – anche rispetto ai rilevamenti effettuati in precedenza da altre società – era possibile l’individuazione dei Pfas nella falda e quindi considerare il relativo impatto sull’ambiente e la salute delle persone. Fatto di cui i consulenti di Copernico, studiando inoltre la funzionalità dei pozzi di emungimento delle acque sottostanti lo stabilimento produttivo, avevano puntualmente informato i vertici dell’industria attraverso le relazioni oggi agli atti e nella disponibilità degli inquirenti.