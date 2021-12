Processo Pfas: «Miteni non ha mai dichiarato di fare uso di sostanze perfluoroalchiliche»

L'avvocato Angelo Merlin, che nel processo Pfas difende le società idriche Viacqua e Acquevenete, le quali si sono costituite parti civili, giovedì ha depositato alla Corte d'Assise di Vicenza un dossier di 300 pagine in cui si dimostrerebbe che la società Miteni non ha mai dichiarato di fare uso di Pfas, in nessuna delle sue richieste di scarico di acque reflue industriali presentate al consorzio idrico locale.



– spiega l’avvocato Merlin – è importante sottolineare questo aspetto soprattutto dopo le ultime testimonianze in aula date dai funzionari Arpav».Oltre a Viacqua e Acquevenete si sono costituite parte civili anche Acque del Chiampo e Acque Veronesi, con gli avvocati Marco Tonellotto, Vittore d’Acquarone e Giulia Bertaiola. Il processo a carico di 15 manager di Miteni spa, Icig e Mitsubishi Corporation, accusati a vario titolo di avvelenamento acque, disastro ambientale innominato, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari, tornerà davanti alla Corte d’Assise di Vicenza il 13 gennaio 2022.