Processo Pfas, ipotesi "azzeramento". Intanto spuntano due vasche interrate nel sito dell'ex Miteni

È arrivata una novità importante dall'udienza che si è tenuta giovedì sul tema del processo Pfas, dinanzi alla Corte d’Assise del tribunale di Vicenza, ovvero quella dell'ipotesi di azzeramento del procedimento.

La Corte infatti ha integrato la sua composizione con la nomina di nuovi giudici popolari supplenti ed ha quindi dato lettura di tutti gli atti del processo finora formati. A quel punto gli avvocati della difesa dei 15 manager Miteni, Icig e Mitsubishi Corporation imputati, con l’accusa a vario titolo di avvelenamento delle acque, disastro ambientale innominato, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari, hanno sollevato eccezione funzionale ad interloquire sulla eventuale necessità di rinnovare integralmente l’istruttoria dibattimentale.

Gli avvocati presenteranno le loro istanze entro il prossimo 2 marzo ed in ragione di ciò, potrebbe concretizzarsi il rischio di una rinnovazione delle prove testimoniali finora assunte.

«Attendiamo di conoscere cosa dirà la controparte in merito alla richiesta di rinnovo dell’istruttoria dibattimentale – commenta l’avvocato Marco Tonellotto, che con i colleghi Angelo Merlin e Vittore d’Acquarone assiste Acque del Chiampo, Viacqua, Acquevenete e Acque Veronesi – ricordando che la stessa dovrà risultare motivata e non manifestamente superflua. Infatti, l’eventuale rinnovazione deve tradursi in elementi di sostanziale utilità difensiva per gli imputati e non risolversi nella mera duplicazione delle prove già esperite. Considerato quello che è stato il suo svolgimento fino ad oggi, mi sembra non agevole configurare questo profilo di utilità oggettiva della rinnovazione delle prove dichiarative, che ove mai disposta e nella totalità delle testimonianze assunte, determinerebbe una sorta di inaccettabile regressione del processo per tutti coloro che rivendicano una giustizia efficace, giusta, veloce e puntuale».

L’udienza ha visto poi la deposizione della docente universitaria dell’Ateneo patavino Cristina Canova che ha confermato, in relazione agli studi da lei effettuati, un rapporto proporzionale fra l’esposizione ai Pfas e lo sviluppo di determinate patologie.

«Denuncia dei media europei, in Italia bandiera nera al Veneto»

Nel frattempo i media europei tornano sul problema inquinamento che tocca il nostro continente. «È molto importante la denuncia dei circa 17 mila siti contaminati in Europa dai micidiali inquinanti chiamati Pfas: il lavoro di giornalismo civile realizzato da un consistente gruppo di media tra cui Le Monde e Il Guardin, con il 'Forever Pollution Project, spero che contribuirà a far crescere la consapevolezza di questa piaga sociale». A dirlo è Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, la quale sottolinea che «in Italia la maglia nera è detenuta dalla Regione Veneto dove il caso è scoppiato nel 2013, quando uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche rilevó la contaminazione da Pfas in un’area abitata da oltre 350 mila persone. Grazie alla battaglia dei territori, in particolare del comitato "Mamme No Pfas", sono state fatte tante denunce ma il problema è che non esistono limiti di tollerabilità sotto i quali i Pfas diventano meno pericolosi: l’unica tollerabilità possibile per evitare che quelle sostanze finiscono nell’acqua che beviamo e nel cibo che mangiamo è zero. È necessario dunque potenziare i sistemi di abbattimento di questi inquinanti che in 21 Comuni del Veneto hanno creato un grave danno alle popolazioni. Ora apprendiamo, grazie alla inchiesta, che in Europa circa 350 mila persone sono interessate all’inquinamento da Pfas che ricordiamo è causato dalla irresponsabilità dell’industria», ha concluso Zanella.

«Quali i risultati delle analisi sui contenuti delle vasche?»

Sempre dall'opposizione, questa volta regionale, arriva la presa di posizione dei consiglieri del Partito Democratico Andrea Zanoni e Anna Maria Bigon: «Durante la fase di smantellamento dell’ex Miteni di Trissino, sono state rinvenute lo scorso 20 gennaio due vasche interrate. Si ipotizza siano strutture realizzate nel 1974 per il deposito degli scarti di liquidi di lavorazione industriale ed il cui contenuto e? stato sottoposto alle analisi di Arpav. Chiediamo innanzitutto di sapere con urgenza quale sia la natura e la funzione delle vasche rinvenute e quali siano i risultati di questi campionamenti».

Questo il tema dell'interrogazione rivolta all'assessore all'Ambiente Gianpaolo Bottacin. I due esponenti dem rilevano inoltre che «nessuna delle imprese che si occupa dello smantellamento dell’ex Miteni è disposta ad accollarsi i costi dello smaltimento del contenuto delle vasche in oggetto. Chiediamo dunque all’assessore di dirci a carico di chi saranno questi costi e quale sia l’esatto cronoprogramma della caratterizzazione del sito e della sua bonifica».

Indice puntato anche sulla caratterizzazione effettuata finora: «È incredibile che con il livello tecnologico raggiunto, non siano stati in grado di rilevare ben prima l'esistenza di queste vasche. Non poteva di certo essere la presenza dei macchinari e delle strutture un motivo di impedimento nell'individuazione di queste vasche. Una vicenda farsesca come quella che vide per protagonista Zaia. Il presidente infatti aveva promesso nel 2017 l'effettuazione di 7.000 carotaggi per controllare l'inquinamento da Pfas prodotto dalla Miteni. Dopo cinque anni si scoprì che ne erano stati fatti appena 87. Vale a dire l’1,24% di quanto promesso».

Zanoni e Bigon annunciano infine la loro presenza alla manifestazione "PFAS Bonifica Miteni Subito" di sabato prossimo 25 febbraio dalle 14 alle 16, presso il sito ex Miteni (in contemporanea altri due presidi si terranno davanti alla sede della Giunta regionale a Venezia e a Palazzo Trissino, sede del Comune di Vicenza) «per sostenere questa sacrosanta battaglia a tutela della salute dei cittadini, del nostro ambiente e dei prodotti agricoli locali».

La manifestazione è indetta da 15 tra associazioni, organizzazioni e comitati, tra i quali Mamme NO PFAS, Legambiente, Comunità Vicentina per l'Ageo-Ecologia, CGIL, Monastero per il bene comune, Fridays for future, Medicina Democratica.