Il processo alla giornalista che ha riaperto il caso Pecorelli? «Un enigma inquietante»

Domani, mercoledì 18 ottobre, al tribunale penale di Verona è in calendario l'ultima udienza del processo che vede imputata la giornalista Raffaella Fanelli. Quest'ultima è accusata di diffamazione a mezzo stampa dal pubblico ministero Marco Zenatelli, che durante la fase delle indagini preliminari aveva ritenuto fondata la querela a carico della stessa Fanelli sporta dalla figlia di Paolo Signorelli: un elemento di spicco della estrema destra degli anni '70-'80 che militò nell'Msi e in Ordine nuovo. Fanelli aveva riportato le parole di Vinciguerra su un portale on-line veronese.

«Nell'ambito di una lunga inchiesta sulla morte del giornalista Mino Pecorelli, uno dei gialli politici irrisolti più scottanti della storia italiana, sono accusata - spiega la giornalista milanese di natali tarantini - di aver riportato le dichiarazioni dell'ex terrorista nero Vincenzo Vinciguerra. Il quale intervistato da me, a favor di telecamera, nel carcere milanese di Opera, parlò del legame coi servizi segreti proprio di Paolo Signorelli. Un personaggio noto alle cronache giudiziarie e non solo poiché condannato in via definitiva per associazione sovversiva e banda armata». Quella intervista peraltro, spiega Fanelli, spinse persino la procura di Roma a riaprire il caso dell'omicidio di Pecorelli, all'epoca direttore del settimanale di inchiesta "Op": uno dei grandi misteri della storia del Belpaese cui il giornalista Andrea Purgatori, scomparso a sua volta in circostanze ancora da chiarire, aveva dedicato un lungo speciale su La7.

Il fatto che la procura di Roma, assieme ad altre procure, da quella intervista abbia tratto nel tempo «spunti investigativi di spessore assoluto, mentre quella scaligera la reputi diffamatoria per i familiari di Signorelli rimane secondo me un enigma inquietante. Che mi fa temere che dietro questa querela ci sia dell'altro». Questo è il pensiero della giornalista che a metà maggio peraltro era stata intervistata da Vicenzatoday.it quando nel capoluogo berico presentò il suo libro su un altro giallo irrisolto, quello dell'omicidio di via Poma.

Dunque Raffaella il processo a tuo carico come è nato?

«Da una querela per diffamazione presentata contro di me dalla figlia di Paolo Signorelli, ovvero Silvia Signorelli».

Quali sono i punti salienti sulla scorta dei quali tu contesti l'operato della procura scaligera? Che cosa c'è che non ti convince?

«C'è una domanda che continuo a farmi: perché a Verona hanno dato credito ad una querela che Silvia Signorelli aveva già presentato a Milano e che i giudici milanesi archiviarono?»

È così?

«È proprio così. A Milano, la figlia di Paolo Signorelli mi aveva già querelata, rappresentata dall'avvocato Gabriele Bordoni il legale dell'ex Nar Gilberto Cavallini. La querela venne archiviata, come fu respinta pure l'opposizione alla stessa archiviazione. E poi c'è un altro aspetto da considerare».

Quale?

«Anche che in questo processo a Verona c'è stato addirittura un provvedimento di sequestro preventivo della intervista finita sotto la lente del pm Zenatelli da parte del Gip scaligero: provvedimento di sequestro poi immediatamente annullato dal Tribunale del riesame grazie all'intervento di Andrea Di Pietro, l'avvocato di Ossigeno, l'osservatorio per i giornalisti minacciati».

Come ti spieghi tutto ciò?

«Con la querela sporta dalla Signorelli si è cercato di fermare la mia inchiesta sull'omicidio di Mino Pecorelli. La riapertura del procedimento sulla morte del giornalista è del 5 febbraio 2019. Il rinvio a giudizio nei miei confronti è del giugno 2019: esattamente nello stesso anno. Non ho mai creduto alle coincidenze».

Domani in aula che cosa accadrà?

«Domani è attesa la testimonianza di Vinciguerra. Poi dovrebbero esserci arringhe e sentenza».

Le dichiarazioni di Vinciguerra da te registrate nel carcere di Opera fecero clamore?

«Direi proprio di sì».

Senti Raffaella tu alcuni mesi fa fosti ospite durante una "indimenticabile" puntata di Atlantide dedicata al caso Pecorelli. In quella puntata si parlò delle «trame violente» e del filo rosso che in qualche modo collega il sequestro di Aldo Moro, all'assassinio di Mino Pecorelli all'epoca direttore di "Op", alla la morte misteriosa di papa Giovanni Paolo I. Una puntata in cui si parlò di massoneria occulta incistata nei vertici della curia vaticana: fino a giungere alla strage di Bologna. In quel contesto si accennò pure alle trame oscure fra servizi segreti italiani e statunitensi, ai collegamenti con l'eversione nera e a quelli con alcuni ambienti mafiosi di altissimo rango. Che ricordo hai di quella puntata?

«Conservo un ricordo straordinario. Non solo perché Purgatori considerò cruciale il mio lavoro d'inchiesta al fine di fornire una nuova lettura delle trame di quegli anni: ma anche perché è ancora vivida la figura di questo nostro collega. Che alle spalle ha un vissuto professionale formidabile. In quella occasione ebbi una conferma».

Una conferma su che cosa?

«Su quanto nel nostro mestiere sia importante porsi le giuste domande».

E ora, giunta a questo punto, che idea ti sei fatta?

«Per qualcuno che non ho il piacere di conoscere quella querela, la querela della Signorelli nei miei confronti, è stato lo strumento per cercare di mettere un freno alle inchieste giornalistiche e giudiziarie sull'omicidio di Mino Pecorelli: a partire dalla mia».